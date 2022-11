Tausende russische Kollaborateure in der Ukraine haben einen verdammten Mist gemacht

Die Russen flohen schnell aus Cherneshchyna, in Panik ihre Stellung verlassen und in der Nacht verschwinden, um dem ukrainischen Vormarsch zu entkommen. „Am Morgen des 2. Oktober waren sie einfach abgereist“, sagt Oleksiy, ein Bewohner dieses kleinen Dorfes östlich der Region Charkiw, wo a plötzliche ukrainische Gegenoffensive gemacht Russische Soldaten fliehen kampflosSie ließen Munitionskisten, Propagandazeitungen und leere Wodkaflaschen in ihren Gräben und Höhlen zurück.

Aber in Cherneshchyna, wie in vielen anderen Städten und Dörfern in der Region, waren es nicht nur Russen, die flohen, als ukrainische Truppen Brückenköpfe am Westufer des Oskil-Flusses sicherten und eine Reihe von Kolonien in einem kometenhaften Vormarsch befreiten. Dutzende von Dorfbewohnern, die mit den Eindringlingen sympathisiert oder offen mit ihnen kollaboriert hatten, schlossen sich ebenfalls der Flucht an.

Drei Wochen später sind die Kämpfe in der Region noch nicht beendet. Noch immer bricht Artilleriefeuer aus, als ukrainische Truppen in das benachbarte Gebiet Lugansk vordringen. Aber was auch immer auf dem Schlachtfeld passiert, das Leben hier und in anderen befreiten Städten und Dörfern in der Ost- und Südukraine wird sich nie wieder normalisieren, bis es keine Rechenschaftspflicht zwischen denen gab, die mit den Russen kollaborierten, und denen, die sich widersetzten.

Laut Oleksiy, einem ehemaligen Mechaniker, der vor den Kämpfen in Izyum geflohen ist, waren bis zu einem Drittel der 700 Einwohner von Cherneshchyna entweder russische Kollaborateure oder Sympathisanten. Der Priester der örtlichen St.-Nikolaus-Kirche, die dem Moskauer Patriarchat angegliedert ist, gehörte Berichten zufolge zu denen, die vor den anrückenden ukrainischen Truppen flohen. „Er ist nach Russland geflohen und hat einige der Ikonen aus der Kirche gestohlen“, lacht Olena, 35, Oleksiys Frau.

Als russische Truppen und gepanzerte Fahrzeuge in Städte und Dörfer im ganzen Land strömten, warteten viele, wie Oleksiy und seine Familie, auf die Zeit, bis sie herauskommen und die vorrückenden ukrainischen Soldaten mit der blau-gelben Flagge begrüßen konnten an denen sie sich festhielten. die Wäscheleine – obwohl sie von russischen Soldaten entfernt wurde. „Wir haben nie gezweifelt, wir wussten, dass die Ukraine Tscherneschtschyna zurückerobern würde, und wir haben gewartet“, sagt Olena. Ihr Mann mischt sich ein: „Die ukrainischen Soldaten sagten uns: ‚Du hast vor nichts Angst‘, als sie sahen, dass wir die Fahne draußen gelassen hatten.

Wieder andere haben sich aus Gier, Angst oder ideologischer Überzeugung für die Zusammenarbeit mit den Russen entschieden.

Während Oleksiy uns mitteilt, dass ukrainische Sicherheitsdienste noch nicht im Dorf eingetroffen sind, hat die örtliche Polizei bereits hart daran gearbeitet, die mutmaßlichen Kollaborateure zu identifizieren und zu verhaften. Etwa zwanzig Kilometer östlich von Tscherneschtschyna, im Dorf Horochovatka, wurde am Mittwoch ein 30-jähriger Bewohner von der örtlichen Polizei festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, Russen mit Lebensmitteln versorgt und seine Nachbarn mit pro-ukrainischen Ansichten den Besatzern gemeldet zu haben – ein Schritt mit möglicherweise tödlichen Folgen, da russische Soldaten routinemäßig pro-ukrainische Aktivisten, Einwohner und gewählte lokale Beamte entführt, gefoltert und ermordet haben .

Der Mann, dem bei einer Verurteilung bis zu 12 Jahre Gefängnis drohen, gehört zu Hunderten von ukrainischen Bürgern, die derzeit wegen Unterstützung russischer Streitkräfte strafrechtlich verfolgt werden. Bis zum 16. September waren nach Angaben des Chefs der ukrainischen Nationalpolizei, Ihor Klymenko, bereits 1.358 ähnliche Verfahren gegen Einzelpersonen und lokale Beamte im ganzen Land eröffnet worden.

In den befreiten Kolonien droht Vergeltung für diejenigen, die der Kollaboration mit dem Feind verdächtigt werden. In einem Facebook-Beitrag zur Feier der Befreiung der Stadt und der umliegenden Dörfer behauptete der Stadtrat von Borova, dass eine Reihe russischer Sympathisanten bereits von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden seien, und fügte hinzu, dass im nahe gelegenen Dorf Izyumske die Heimat des Kollaborateurs und Selbsternannten sei „älter“ (Bürgermeister) sei „durch Selbstentzündung“ verbrannt. Nach Angaben des Kharkiv Anti-Korruptionszentrumsder örtliche Turnlehrer und Mitglied des örtlichen Fußballverbandes hatte im April eine Gemeindeversammlung einberufen, bei der er sich selbst zum Bürgermeister des Dorfes ernannte und sich an die Vorbereitungen für ein „Referendum“ über den Anschluss der Region an Russland machte.

Während der aktuelle selbsternannte Bürgermeister Verbleib unbekanntsein Name und seine Kontaktdaten wurden bereits auf der Myrotvorets-Website veröffentlicht, a Datenbank Menschen, die vom geheimen Team hinter dem Projekt als „Feinde der Ukraine“ betrachtet werden.

Unterdessen war ein lokaler Telegram-Kanal namens „TRAITORS“ damit beschäftigt, die Identitäten von Zivilisten und lokalen Beamten zu veröffentlichen, die verdächtigt werden, den Besatzern in Borova und Umgebung geholfen zu haben. Unter ihnen sind ein Ehepaar aus dem nahe gelegenen Dorf Pisky-Rad’kivs’ki, die beschuldigt werden, das St.-Georgs-Band getragen zu haben, ein russisches Militärsymbol, das jetzt mit der Unterstützung der Invasion in der Ukraine in Verbindung gebracht wird, und dafür, dass die Russen es zugelassen haben Kräfte, ihre Fahrzeuge in ihrem Hinterhof zu parken. In den ersten Wochen und Monaten der Besetzung entstand eine Vielzahl ähnlicher Kanäle mit zum Teil zehntausenden Abonnenten, die die Identitäten und mutmaßlichen Straftaten mutmaßlicher Kollaborateure dokumentierten und online stellten.

In Cherneshchyna, sagen die Einheimischen, seien die russischen Sympathisanten alle in Eile abgereist. „Wenn sie geblieben wären, dann wären sie nicht hier“, sagte Mikhail mit einem Lächeln. Der 20-Jährige erzählt uns, wie russische Soldaten ihn und andere Einheimische nach nationalistischen Tätowierungen durchsuchten, als Teil eines systematischen Versuchs, ‚Nazis‘ auszurotten.“ und die „Banderisten“ der Region. Mikhail sagt, Wladimir Putins Soldaten hätten Menschen im Keller der örtlichen Schule festgenommen und gefoltert, in der Hoffnung, von ihnen Informationen über die Positionen und Bewegungen der ukrainischen Streitkräfte zu erpressen.

In den besetzten Gebieten der Ukraine haben bereits Dutzende von Kollaborateuren haben ihr Ende gefunden durch örtliche Partisanen, die manchmal gemeinsam mit ukrainischen Sonderdiensten handeln, wie von Militärbeamten bestätigt wurde. Und während ukrainische Streitkräfte Städte und Dörfer in den östlichen und südlichen Regionen des Landes befreien, könnten einige ihrer brutal behandelten Bewohner versucht sein, selbst schnell und außergerichtlich Vergeltung zu üben. Schon, Experten warnen dass Bürgerwehren versuchen könnten, sich für Russlands Kriegsverbrechen zu rächen – und gegen die Menschen, die sie unterstützt haben.

Für einen Franzosen, der heute in der Ukraine lebt, gibt es einen klaren historischen Präzedenzfall. Als Student in Frankreich erfuhr ich von der kurzen, aber heftigen Episode der Wilde Reinigung– die „inoffizielle Säuberung“ – als das französische Volk unmittelbar nach der Befreiung des Landes von der deutschen Besatzung im Jahr 1944 Rechnungen mit denen beglich, die mit den Nazis kollaboriert hatten. Mitglieder von Miliz– Die bösartige paramilitärische Organisation Vichy France, die half, Juden zusammenzutreiben und Resistenzen– werden kurzerhand hingerichtet, während Frauen, die mit deutschen Soldaten geschlafen haben, ihre Köpfe rasiert werden und vor einer spöttischen Menge paradieren. Während einige der ersten Schätzungen stark übertrieben waren – manchmal in dem Versuch, Nazi-Kollaborateure und -Sympathisanten zu rehabilitieren – haben neuere Schätzungen die Zahl der außergerichtlichen Hinrichtungen während des Reinigung bei etwa 9000.

Vielleicht sollte es nicht allein Sache der Ukraine sein, dafür zu sorgen, dass russische Kriegsverbrecher und ihre Helfershelfer zur Rechenschaft gezogen werden. Es sollte einen gründlichen, transparenten und international rechenschaftspflichtigen Prozess geben. Damit die Leute die Sache nicht wieder selbst in die Hand nehmen.