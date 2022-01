Tausende nehmen an der Beerdigung des buddhistischen Mönchs Thich Nhat Hanh teil | Religionsnachrichten

Eine Woche nach dem Tod des berühmten Zen-Meisters im Alter von 95 Jahren in Hue in Zentralvietnam fand am Samstag eine Beerdigung für den vietnamesischen buddhistischen Mönch Thich Nhat Hanh statt.

Tausende von Mönchen und Schülern folgten einer Prozession von Sargträgern, die Nhat Hanhs Sarg von der Tu-Hieu-Pagode, wo er seine letzten Tage verbrachte, zur Einäscherungsstätte trugen.

Andere knieten und falteten ihre Hände zum Gebet am Straßenrand und verneigten sich zu Boden, als der Sarg vorbeiging.

Nhat Hanh wurde weltweit dafür anerkannt, dass er dazu beigetragen hat, die Praxis der Achtsamkeit im Westen und den sozial engagierten Buddhismus im Osten zu verbreiten.

Nhat Hanh wurde 1926 in Hue als Nguyen Dinh Lang geboren und im Alter von 16 Jahren ordiniert. Er destillierte die buddhistischen Lehren über Mitgefühl und Leiden in eine leicht verständliche Anleitung, während er sich ein Leben lang der Arbeit für den Frieden widmete.

Er gründete die Plum Village Tradition, eine Praxis der Kunst des achtsamen Lebens, und gewann weltweit eine beträchtliche Anzahl von Anhängern.

Während der siebentägigen Totenwache wurde Nhat Hanh in der Vollmond-Empfangshalle der Tu-Hieu-Pagode aufgebahrt, wo seine Schüler kamen, um ihm in Stille Respekt zu erweisen und Meditation als Hommage an seine Lehren zu praktizieren.

„Ich bin glücklich und fühle mich beruhigt, dass ich nach Hue kommen konnte, um mich zu verabschieden und zum letzten Mal mit ‚Su Ong‘ zu meditieren“, sagte Do Minh Hieu, ein Anhänger von Nhat Hanh, der mit seiner Familie aus Ho-Chi-Minh-Stadt angereist war für die Beerdigung. „Su Ong“ ist ein liebevoller vietnamesischer Begriff und bedeutet „Opa-Mönch“.

Auf seinen Wunsch hin wird Nhat Hanh eingeäschert und seine Asche in den Zentren und Klöstern von Plum Village auf der ganzen Welt verstreut.

Als Pionier des Buddhismus im Westen gründete Nhat Hanh das Kloster „Plum Village“ in Frankreich.

Er erlitt 2014 einen Schlaganfall, wodurch er nicht mehr sprechen konnte, und kehrte nach Vietnam zurück, um seine letzten Tage in der zentralen Stadt Hue, der alten Hauptstadt und seinem Geburtsort, zu verbringen, nachdem er einen Großteil seines Erwachsenenlebens im Exil verbracht hatte.

Nhat Hanh, der sieben Sprachen sprach, gründete den Engagierten Buddhismus, eine Bewegung, die buddhistisches Denken auf praktische Probleme anwendet. Das veranlasste ihn, sich dem von den USA unterstützten Krieg zu widersetzen und eine Hilfsgruppe zu gründen, um Schulen und Kliniken zu betreiben, zerbombte Dörfer wieder aufzubauen und Kriegsflüchtlinge umzusiedeln.