Eurowings nutzt Swissport für den Personenverkehr am Flughafen Köln/Bonn

Swissport wird seine Dienstleistungen für Eurowings-Passagiere beim Check-in und am Gate erbringen. Bildnachweis: Swissport International SA.

Der deutsche Billigflieger Eurowings hat Vertrag abgeschlossen Das Luftfahrtunternehmen Swissport für Passagierdienste in seinem Heimathafen am Flughafen Köln/Bonn (CGN).

Neben den Passagierdiensten wird Swissport auch Rotationskoordinationsdienste für Flugzeuge anbieten.

Swissport plant, für diesen Vertrag, der voraussichtlich im Juli beginnt, fast 180 neue Mitarbeiter einzustellen.

Philipp Frech, Regional Managing Director von Swissport Deutschland und Österreich, sagte: „Es ist ein Privileg für Swissport, Eurowings mit Passagierservices und der Koordination von Flugzeugrotationen an einem so bedeutenden Standort zu unterstützen.

„Die Aufnahme von Köln Bonn in die Liste der Flughäfen, an denen Swissport Eurowings bereits bedient, ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, weltweit operative Exzellenz zu liefern, wo immer unsere Kunden tätig sind.

„Gleichzeitig freuen wir uns, rund 180 spannende neue Arbeitsplätze am Flughafen schaffen zu können.“

Im Rahmen dieses Vertrages bedient Swissport Eurowings-Passagiere am Schalter, Check-in und Gate. Außerdem übernimmt er den Fundservice und koordiniert die Rotationen der Flugzeuge der Eurowings-Flotte in Köln Bonn.

Es wird geschätzt, dass Swissport fast 310 Eurowings-Flüge pro Woche oder 16.000 Flüge pro Jahr bedienen würde.

Eurowings ist der Ferienflieger der Lufthansa Group und gilt als Deutschlands größter Ferienflieger.

Der jüngste Vertrag erweitert die langjährige Zusammenarbeit von Swissport mit Eurowings und der Lufthansa Group.

Derzeit bietet Swissport seine Dienste für Eurowings in München, Genf, Alicante sowie Griechenland, Marokko und den wichtigsten britischen Gateways an.

Im Mai letzten Jahres erhielt Swissport von der britischen Airline-Gruppe easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg International (BER) einen Fünfjahresvertrag.