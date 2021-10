Tania Bruguera verlässt Kuba im Austausch für die Freilassung von Gefangenen durch die Regierung

Die kubanische Künstlerin und Aktivistin Tania Bruguera verlässt ihr Heimatland, nachdem sie dem zugestimmt hat, falls die Regierung eine Gruppe von Gefangenen freilässt. Hyperallergisch berichtet. In einem Interview mit Radio Martí am 5. Oktober sagte Bruguera, ein Mitglied des Künstler-Aktivisten-Kollektivs 27N, ihm sei eine Stelle als Dozent in der Medien- und Performanceabteilung der Harvard University angeboten worden. Bruguera behauptete, sie habe den kubanischen Behörden gesagt, sie werde den Posten annehmen und das Land verlassen, wenn sie eine Reihe von Aktivisten freilassen würden, die in den letzten Monaten inhaftiert waren, inmitten beispielloser Proteste im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit und dem Zugang zu Nahrungsmitteln und Gesundheitsversorgung erschütterte die Nation.

Unter denen, deren Freilassung Bruguera beantragte, war der Rapper Maykel Castillo Perez, auch bekannt als El Osorbo; Künstler Hamlet Lavistida; Künstler Luis Manuel Otero Alcántara; und Luis Robles Elizastigui, der festgenommen wurde, weil er ein selbstgemachtes Pappschild für die Freiheit hochgehalten und die Freilassung des Rappers Denis Solis gefordert hatte, der 2020 wegen Missachtung der Executive Order 349 verurteilt wurde, eine Regel, die Künstlern vor der Präsentation ihrer Werke eine staatliche Genehmigung vorschreibt. Bruguera forderte auch die Freilassung von 27N-Mitgliedern und anderen Jugendlichen, die im Sommer im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen wurden.

Lavastida, der seit Juni inhaftiert war, nachdem ihn die Behörden bei seiner Rückkehr von einem Wohnort im Berliner Künstlerhaus Bethanien nach Kuba festgenommen hatten, wurde Ende letzten Monats unter der Bedingung freigelassen, dass er mit seiner Freundin, der Schriftstellerin Katherine Bisquet, das Exil in Polen akzeptiert. Otero Alcantara, ein Mitglied der Künstler-Aktivisten-Bewegung San Isidro (MSI), das im Mai nach einem Hungerstreik zwangsweise ins Krankenhaus eingeliefert wurde, befinden sich ebenso wie Osorbo und Robles weiterhin in Haft. Brugueras Schwester Deborah Bruguera bestätigte, dass die jungen Demonstranten, die ihre Schwester um Freilassung gebeten hatte, freigelassen wurden. Deborah beschrieb Tania auch als “von einem Dutzend Beamten zum Flughafen begleitet, um sicherzustellen, dass sie das Land verlässt”.

„Dies ist vielleicht das erste Mal in der Geschichte Kubas, dass ein Aktivist die Freilassung eines anderen Aktivisten aushandelt“, sagte Bruguera gegenüber Radio Martí. „Im Allgemeinen geschieht dies zwischen Regierungen, aber in diesem Fall waren wir die Vermittler. “

Heute früher, Tania Bruguera getwittert ein Aufruf zum Boykott der 14. Havanna-Biennale, in dem die Regierung beschuldigt wird, die Veranstaltung zu nutzen, um “das Leiden des kubanischen Volkes auszulöschen”. Die Biennale soll am 15. November beginnen und zeitgleich mit Kubas Wiedereröffnung für geimpfte Reisende sein.