Taiwan sagt, China könne Abwehrkräfte „lähmen“, Bedrohung eskaliert

Von Yimou Lee

TAIPEI (Reuters) – Die chinesischen Streitkräfte könnten Taiwans Verteidigung „lähmen“ und in der Lage sein, seine Einsätze vollständig zu überwachen, sagte das Verteidigungsministerium der Insel und gab eine strenge Einschätzung der wachsenden Bedrohung durch seinen riesigen Nachbarn ab.

Peking verstärkt die militärischen Aktivitäten rund um die Insel, die es als chinesisches Territorium betrachtet. Er gab nie die Gewaltanwendung auf, um das demokratische Taiwan unter seine Kontrolle zu bringen.

In seinem Jahresbericht an das Parlament über das chinesische Militär, dessen Kopie von Reuters überprüft wurde, legte das taiwanesische Verteidigungsministerium eine weit ernsthaftere Stellungnahme vor als im letzten Jahr, als der Bericht feststellte, dass es China nicht immer noch an der Kapazität fehle, eine vollständige Angriff auf Taiwan.

Laut dem diesjährigen Bericht kann China sogenannte “weiche und harte elektronische Angriffe” starten, einschließlich der Blockierung der Kommunikation im westlichen Teil der ersten Inselkette, der Inselkette, die sich vom japanischen Archipel bis nach Taiwan und den Philippinen erstreckt. .

China „kann sich mit seiner Internet-Armee zusammenschließen, um drahtgebundene und drahtlose Angriffe gegen das globale Internet zu starten, die zunächst unsere Fähigkeiten zur Luftverteidigung, zur Seeführung und zum Gegenangriffssystem lahmlegen würden und eine große Bedrohung für uns darstellen würden“.

China habe auch seine Aufklärungsfähigkeiten mit Beidou verbessert, der chinesischen Antwort auf das US-amerikanische GPS-Navigationssystem, fügte das Ministerium hinzu.

Dies bedeutet, dass Peking Bewegungen in Taiwan überwachen kann, unterstützt durch Chinas regelmäßigen Einsatz seiner eigenen Spionageflugzeuge, Drohnen und Geheimdienstschiffe, sagte er.

Chinas Verteidigungsministerium reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Obwohl der Taiwan-Bericht wie im letzten Jahr feststellte, dass China noch immer nicht an Transport- und Logistikkapazitäten für eine groß angelegte Invasion mangelt, arbeitet das chinesische Militär daran, diese Fähigkeiten zu stärken.

Mit Präzisionsraketenangriffen, die überall auf der Insel einschlagen können, könne China auch Taiwans militärische Kommandozentralen und die Kampffähigkeit seiner See- und Luftstreitkräfte “lähmen”, erklärt er.

Die Geschichte geht weiter

Chinesische Spione in Taiwan könnten einen “Enthauptungsschlag” starten, um die politische und wirtschaftliche Infrastruktur zu zerstören, fügte er hinzu.

Mit der Stationierung von Mittel- und Langstreckenraketen und weiteren Übungen mit seinen Flugzeugträgern versuche China sich zu positionieren, um eine “ausländische Militärintervention” bei einem Angriff auf Taiwan zu verzögern, teilte das Ministerium mit.

Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Stärkung der eigenen Verteidigung Taiwans zu einer Priorität gemacht, die nationale Verteidigungsindustrie ausgebaut und mehr Ausrüstung von den Vereinigten Staaten gekauft, dem größten Waffen- und Unterstützungslieferanten der Insel.

(Berichterstattung von Yimou Lee; Zusätzliche Berichterstattung von Ben Blanchard. Redaktion von Gerry Doyle)