Der chinesische Bomberflug fand nur wenige Tage nach der Übernahme der US-Präsidentschaft durch Joe Biden statt.

Taipei:

Acht chinesische Bomber und vier Kampfjets betraten am Samstag die südwestliche Ecke der taiwanesischen Luftverteidigungszone, und die taiwanesische Luftwaffe setzte Raketen ein, um sie zu “überwachen”. Einfall, sagte das Verteidigungsministerium der Insel.

China, das Taiwan als sein eigenes Territorium beansprucht, hat in den letzten Monaten fast täglich Flüge über die Gewässer zwischen dem südlichen Teil Taiwans und den von Taiwan kontrollierten Pratas-Inseln im Südchinesischen Meer durchgeführt.

Sie bestehen jedoch normalerweise aus einem oder zwei Aufklärungsflugzeugen.

Die Anwesenheit einer so großen Anzahl chinesischer Kampfflugzeuge auf dieser Mission – Taiwan sagte, sie bestehe aus acht atomwaffenfähigen H-6K-Bombern und vier J-16-Kampfflugzeugen – ist ungewöhnlich.

Eine vom taiwanesischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellte Karte zeigte, dass das chinesische Flugzeug, zu dem auch ein U-Boot-Abwehrflugzeug Y-8 gehörte, über dieselben Gewässer flog, in denen die letzten chinesischen Missionen in der Nähe des Pratas-Inseln, obwohl noch weit vom taiwanesischen Festland entfernt.

Die taiwanesische Luftwaffe hat chinesische Flugzeuge gewarnt und Raketen eingesetzt, um sie zu überwachen, fügte das Ministerium hinzu und verwendete Standardformulierungen für die Reaktion auf solche Aktivitäten.

“Es wurden Alarmeinsätze in der Luft angeordnet, Funkwarnungen ausgegeben und Flugabwehr-Raketensysteme eingesetzt, um die Aktivität zu überwachen”, sagte er in einer kurzen Erklärung.

Es gab keinen unmittelbaren Kommentar aus China. In der Vergangenheit hat China erklärt, es habe Übungen durchgeführt, um die Souveränität und Sicherheit des Landes zu verteidigen.

Peking hat mit wachsender Besorgnis die zunehmende Unterstützung der USA für das demokratische Taiwan beobachtet, insbesondere unter der Regierung von Donald Trump, der am Mittwoch sein Amt niedergelegt hat.

Letztes Jahr überquerten chinesische Flugzeuge bei Besuchen hochrangiger US-Beamter in Taipeh kurzzeitig die Mittellinie der Taiwanstraße, die normalerweise als inoffizieller Puffer dient.

Der Diebstahl chinesischer Bomber und Jäger am Samstag erfolgte nur wenige Tage nach der Übernahme der US-Präsidentschaft durch Joe Biden.

Emily Horne, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, sagte, das Engagement der Vereinigten Staaten in Taiwan sei nach dem De-facto-Botschafter der Insel in Washington, Hsiao, “absolut solide” Bi-khim nahm am Mittwoch an Bidens Vereidigungszeremonie teil.

(Mit Ausnahme des Titels wurde diese Geschichte nicht von NDTV-Mitarbeitern bearbeitet und stammt aus einem syndizierten Feed.)