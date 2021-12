Taifun Rai verstärkt sich schnell, wenn er sich den Philippinen nähert

Rai hat derzeit anhaltende Winde von 215 km / h (130 mph), was es einem Hurrikan der Kategorie 4 auf der Windskala des Hurrikans Saffir-Simpson entspricht.

Günstige Bedingungen in der gesamten Region, darunter sehr warmes Meerwasser und schwache Windscherung, haben dazu geführt, dass sich der Sturm in den letzten 24 Stunden von einem tropischen Sturm zu einem potenziell katastrophalen High-End-Taifun verstärkt hat.

Weitere Verstärkung wird erwartet, und die aktuelle Prognose des Joint Typhoon Warning Center besagt, dass Rai bei der Landung 160 mph (260 km / h) erreichen wird. Dies würde Rai zum Äquivalent eines Hurrikans der Kategorie 5 oder eines Supertaifuns machen.

Auf den Philippinen ist der Sturm als Odette bekannt und wird lokal von der Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) überwacht.

Die äußeren Bänder des Sturms verbreiten bereits Regen in den südlichen und zentralen Teilen des Landes und die Bedingungen werden sich in den kommenden Stunden rapide verschlechtern.

Es ist bereits Donnerstag auf den Philippinen, und von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen werden die Regenfälle voraussichtlich „stark bis intensiv und zeitweise sintflutartig“ sein, sagte PAGASA in ihrer Vorhersage am frühen Donnerstagmorgen.

Über Teile von Mindanao und den Visayas werden mehr als 250 mm Regen fallen. Starke Regenfälle werden voraussichtlich zu großflächigen Überschwemmungen, Sturzfluten und Erdrutschen in höheren Lagen führen.

PAGASA hat bereits ausgestellt Warnsignal tropischer Wirbelsturm 3 für starke Winde in den südlichen Teilen der Visayas und im Norden von Mindanao. Wenn sich der Sturm am Donnerstagnachmittag dem Festland nähert, kann PAGASA das Warnsignal auf 4 oder sogar 5 erhöhen – die Spitze ihrer Karte.

Neben starken Winden, Überschwemmungen und Erdrutschen werden in den Küstenregionen in den nächsten Tagen drei bis vier Meter Sturmflut und Schifffahrtsschiffe mit extrem rauer See konfrontiert.

Stürme im Dezember sind keine Seltenheit

Im Westpazifik gibt es keine definierte „Jahreszeit“ für tropische Systeme wie in anderen Becken wie dem Nordatlantik (1. Juni bis 30. November). Während die Aktivität im Spätsommer bis zum frühen Herbst ihren Höhepunkt erreicht, können Stürme in jedem Monat des Jahres auftreten.

Die katastrophalen Stürme vom Dezember waren den Philippinen nicht fremd. In den letzten zehn Jahren haben zahlreiche schwere und tödliche Stürme die Region heimgesucht.

In 2011, Tropischer Sturm Washi tötete über 1.000 Menschen auf den Südphilippinen und erreichte nie den Status eines Taifuns. Der Sturm war relativ schwach, hat aber massive Niederschlagsmengen abgeladen und verheerende Schäden angerichtet Sturzfluten und Erdrutsche während der Nacht, während die Leute schliefen.