Swarovski “wiedergeboren” in einer neuen Markenidentität

Der österreichische Juwelier Swarovski präsentierte seine neue Markenidentität und sein neues Geschäftskonzept, “eine mutige Vision, die Kristall in all seinen Formen feiert”.

Das neue Swarovski-Logo zeigt die Wendungen des Swarovski-Schwans in die neue Richtung der Marke „frontal, startbereit“. Es wurde mit einer stromlinienförmigen Form entworfen, mit einem länglichen Hals und einer Positionierung, die verwendet wird, um „der Marke immer einen Impuls voraus zu sein“.

Das Symbol wird von einer „achteckigen, bonbonförmigen Hülle“ eingerahmt, die die Wiedergeburt darstellt.

Die neue Identität von Swarovski wurde unter der Leitung der künstlerischen Leiterin Giovanna Englbert geschaffen. Das Swarovski Wonderlab-Konzept wird als „freudiges Universum, das Sie einlädt, Ihre Träume zu entzünden“ beschrieben.

“Im Wonderlab treffen Wissenschaft und Magie aufeinander, wo Extravaganz und Eleganz aufeinander treffen. Es ist ein Gefühl des Staunens, das jeder empfinden sollte, wenn wir ihn in unsere neue Welt bei Swarovski einladen”, sagte Englbert.

„Seit 126 Jahren sind wir unserer DNA als Marke treu geblieben und sind gewachsen, um den Anforderungen einer sich verändernden Welt gerecht zu werden“, sagte Robert Buchbauer, CEO von Swarovski.

„Wir freuen uns darauf, dieses neue Kapitel in unserer Geschichte zu enthüllen. Eine, die uns als einen echten Kristall-Lebensstil für die Zukunft auszeichnen wird.

Mit dem überarbeiteten Swarovski werden 28 Instant Wonder-Geschäfte in den wichtigsten globalen Märkten eröffnet.

Swarovskis neues Geschäftskonzept, das in Zusammenarbeit mit der in Paris ansässigen Villa Eugénie entworfen wurde und als “sensorischer Einzelhandelsbereich” bezeichnet wird, bietet lebendige Farben und Texturen, metallische Skulpturen und innovative Materialien.

“Swarovskis Instant Wonder-Läden vollbringen freudige Wunder, eine bonbonartige Traumlandschaft, die mit der ganzen Reihe kristallklarer Lifestyle-Stücke gefüllt ist”, sagte das Unternehmen.

Swarovskis Instant Wonder wird nicht nur in ausgewählten Verkaufsstellen eingeführt, sondern auch durch Live- und digitale Aktivierungen beworben, darunter Besichtigungen, Münzvorschauen für Sammler und Lifestyle-Inhalte.

Die Eröffnung des Instant Wonder Stores in Australien wird noch in diesem Jahr bekannt gegeben.