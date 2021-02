Süßwasserfische in “katastrophalem” Rückgang, wobei ein Drittel vom Aussterben bedroht ist, heißt es in dem Bericht

Tausende Fischarten sind einem „katastrophalen“ Niedergang ausgesetzt, der die Gesundheit, Ernährungssicherheit und den Lebensunterhalt von Hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt gefährdet. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Drittel aller Süßwasserfische vom Aussterben bedroht.

Gemäß ein Bericht 18.075 Arten von Süßwasserfischen leben in unseren Ozeanen und repräsentieren mehr als die Hälfte der weltweiten Fischarten und ein Viertel aller Wirbeltiere auf der Erde. Dies die Artenvielfalt ist wichtig, um nicht nur die Gesundheit des Planeten, sondern auch den wirtschaftlichen Wohlstand der Gemeinden auf der ganzen Welt zu erhalten.

Rund 200 Millionen Menschen in Asien, Afrika und Südamerika sind auf Süßwasserfischer als Hauptproteinquelle angewiesen “Der vergessene Fisch der Welt” Bericht. Etwa ein Drittel dieser Menschen ist auch für ihre Arbeit und ihren Lebensunterhalt auf sie angewiesen.

Trotz ihrer Bedeutung werden Süßwasserfische “unterbewertet und vernachlässigt”, sagten die Forscher – und jetzt nimmt die Artenvielfalt im Süßwasser doppelt so schnell ab wie in Ozeanen und Wäldern.

80 Süßwasserarten wurden bereits für ausgestorben erklärt – 16 davon allein im Jahr 2020.

Tausende tote Süßwasserfische sind am 19. September 2019 um den Koroneia-See in Griechenland zu sehen. SAKIS MITROLIDIS / AFP über Getty Images



“Nirgendwo ist die Naturkrise der Welt akuter als in unseren Flüssen, Seen und Feuchtgebieten, und der deutlichste Indikator für den Schaden, den wir verursachen, ist der rasche Rückgang der Populationen von Wasserfischen. Süß. Sie sind die aquatische Version des Kanarienvogels in der Kohlenmine, und wir müssen die Warnung beachten “, sagte Stuart Orr vom World Wildlife Fund. “Trotz ihrer Bedeutung für lokale Gemeinschaften und indigene Völker auf der ganzen Welt werden Süßwasserfische immer übersehen und bei Entwicklungsentscheidungen in Bezug auf Staudämme, Wassernutzung oder Bau von Auen nicht berücksichtigt.”

Die wandernden Arten sind in den letzten 50 Jahren um mehr als drei Viertel zurückgegangen, während die Populationen größerer Arten, die als “Megafische” bekannt sind, “katastrophal” um 94% zurückgegangen sind.

Süßwasserökosysteme sind einer verheerenden Kombination von Bedrohungen ausgesetzt – einschließlich der Zerstörung von Lebensräumen, Staudämmen, übermäßiger Nutzung von Wasser zur Bewässerung, verschiedenen Arten von Verschmutzung, Überfischung und der Einführung invasiver und anhaltender Arten Klimawandel.

Organisationen wie der World Wildlife Fund, Global Wildlife Conservation und The Nature Conservancy haben nun die Regierungen aufgefordert, ein “Notfallwiederherstellungsplan“Um die biologische Vielfalt des Süßwassers zu erhalten. Sie empfehlen, Flüsse, Wasserqualität und kritische Lebensräume zu schützen und wiederherzustellen – um die durch Überfischung verursachten Schäden umzukehren.

“Süßwasserfische sind wichtig für die Gesundheit der Menschen und der Süßwasserökosysteme, von denen alle Menschen und alles Leben auf der Erde abhängen”, sagte Orr. “Es ist Zeit, dass wir uns daran erinnern.”