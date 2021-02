Red Bull enthüllt RB16B

Red Bull hat seinen Konkurrenten von 2021, den RB16B, vor seinem Streckendebüt in Silverstone entfernt.

An der Oberfläche deuten die ersten Bilder des neuen Autos darauf hin, dass sich im Winter wenig geändert hat. Und wenn die Verschiebung der neuen Vorschriften auf 2022 tatsächlich zu einer großen Verschiebung führt, möchte das österreichische Team die Idee ablehnen, dass seine Designer “den ganzen Winter über auf bequemen Kissen faulenzen”.

Weit davon entfernt, denn unter der Haut weist der RB16B eine Reihe von Änderungen auf, die den Status von F1 als Serienkampf der Särge beibehalten.

Eine der wichtigsten Änderungen für diese Saison ist natürlich unter der Motorhaube. Für die letzte Saison in der F1 präsentiert Honda einen neuen Antriebsstrang und es ist dieses stark überarbeitete Biest, das Max Verstappen und Sergio Perez morgen zum ersten Mal probieren werden, wenn das Duo das Auto zum ersten Mal während eines offiziellen Tests auf die Probe stellt. Drehtag in Silverstone.

Test- und Reservefahrer Alex wird ebenfalls vor Ort sein, um Feedback zu sammeln und einen RB15 zu fahren, während sich das Team auf die neue Kampagne vorbereitet.

Der Schießtag gibt den Bullen einen ersten Hinweis darauf, was sie zu erwarten haben, wenn sie zum diesjährigen einzigen Test vor der Saison, der am 12. März beginnt, in den Golfstaat reisen.

Der Tag wird für Alex Albon besonders wertvoll sein. Neben dem Fahren eines RB15 am Drehtag wird er maßgeblich an der Überprüfung der RB16B-Bewertungen von Verstappen und Perez beteiligt sein. Dies wird ihm viel Arbeit geben, da er sich darauf vorbereitet, während der Saison 2021 bei der Entwicklung des Autos zu helfen.

