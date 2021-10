Südafrika erwirbt eine neue Einrichtung zur Verfolgung von Weltraummüll – teilweise im Besitz Russlands

Die zunehmende Menge an Trümmern gibt Anlass zur Sorge, da von Menschenhand geschaffene Objekte, die die Erde umkreisen, zu gefährlichen Kollisionen mit Raumfahrzeugen führen können. (Bild: Universität Miami)

In Hartebeeshoek in der Nordwestprovinz wird eine neue Einrichtung zum Aufspüren von Weltraummüll errichtet.

Während die Menschheit immer mehr Satelliten und Raumfahrzeuge in den Weltraum schickt, erhöhen im Orbit zurückgelassene Trümmer die Gefahr von Kollisionen – sie bedrohen die Satellitenkommunikation und andere Aktivitäten wie bemannte Raumfahrt.

Die PanEOS-Antenne, die von der russischen Weltraumbehörde Roscosmos bereitgestellt und von der südafrikanischen Nationalen Weltraumorganisation gehostet wird, wird Teil der russischen Reihe von Weltraummüll-Tracking-Teleskopen.

Diese Woche kündigten die South African National Space Agency (Sansa) und die russische Roscosmos Space Agency eine neue Antenne zur Verfolgung von Weltraummüll an, die in der Sansa-Anlage in Hartebeeshoek in der Nordwestprovinz stationiert sein wird.

„Die Antenne wird verwendet, um Weltraumschrott zu verfolgen“, sagte Sansa. “Es wird erwartet, dass dieses hochmoderne wissenschaftliche Instrument vielen Agenturen bei zukünftigen Weltraumstarts helfen wird, da es ihnen helfen wird, mögliche Kollisionen mit Weltraummüll zu vermeiden.”

Weltraummüll ist ein wachsendes Problem für Satelliten und Raumfahrzeuge. In den letzten 60 Jahren der Weltraumaktivitäten der Menschheit haben mehr als 6.000 Weltraumstarts schätzungsweise 56.450 Objekte in den Weltraum entladen – von denen etwa die Hälfte dort verbleibt, so die Europäische Weltraumorganisation.

Ein Großteil dieser Trümmer bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit in der Erdumlaufbahn und könnte mit Satelliten kollidieren, die Kommunikation stören, oder mit bemannten Raumfahrzeugen, die Leben gefährden.

Die südafrikanische Antenne ist Teil des russischen Teleskopnetzwerks, bekannt als PanEOS oder „Optical-Electronic Complex for the Detection and Measurement of the Motion Parameters of Space Debris“. 2019 kündigte Roscosmos Pläne für Weltraummüll-Überwachungsstationen in Südafrika, Mexiko und Chile an. Weltraum in Afrika gemeldet Dieses Jahr.

“Diese Station sagt die Bewegung von Weltraummüll nahezu in Echtzeit voraus und wird so dazu beitragen, die Kollision von Weltraummüll mit anderen Objekten im Weltraum zu reduzieren”, sagte Tatyana Tishchenko von Roscosmos. je nach Leistung.

Sansa sagt, dass Südafrika die Infrastruktur vor Ort und die operative Unterstützung bereitstellen wird, während Roscosmos das Teleskop bereitstellen und die Datenverarbeitung überwachen wird.



Südafrika – mit seinem geografischen Vorteil an der Spitze des afrikanischen Kontinents – positioniert sich zunehmend als unterstützendes Ziel für internationale Raumfahrtaktivitäten. Letztes Jahr, Kabinett genehmigt eine Partnerschaft zwischen Sansa und der United States National Aeronautics and Space Administration, um eine tiefe Bodenstation in Matjiesfontein, Western Cape, zu beherbergen. Die Station soll die bemannte Raumfahrt zum Mond und Mars unterstützen.

Das Land hat auch eine Geschichte der Unterstützung der Raumfahrt. In den 1960er Jahren war Südafrika die Heimat eines Teils von Das Deep Space Tracking Network der NASA, die die US-Apollo-Missionen unterstützte. Dieses Teleskop, das später in ein Radioteleskop umgewandelt wurde, bildete die Grundlage für Südafrikas radioastronomisches Know-how, das zu seiner erfolgreichen Bewerbung für das Square Kilometre Array (SKA) führte. Nach seiner Fertigstellung wird das SKA das größte Radioteleskop der Welt sein.

