John Frayne | UI-Symphonie war eine bunte Mischung | Musik

Das Symphonieprogramm der University of Illinois am 22. Oktober war ausgewogen zwischen der sehr bekannten Symphonie Nr. 5 von Peter Tschaikowsky und einer sicherlich Champaign-Urbana-Premiere, der Fünften Symphonie des gefeierten amerikanischen Komponisten John Harbison.

Am 20. Oktober hielt Harbison einen Vortrag über die Komposition seiner Fünften Symphonie, und ich lernte dort teilweise die drei Gedichte kennen, die in seiner Fünften Symphonie vertont sind. Die Gedichte sind “Orpheus und Eurydike” des polnischen Dichters Czeslaw Milosz (Nobelpreis für Literatur 1980), “Relikt” der amerikanischen Dichterin Louise Glück und Sonett 13 aus dem zweiten Teil von “Les sonnets à Orphée” des berühmten österreichischen Dichters Rainer Maria Rilke.

Bevor die Musik beim Konzert am 22. Oktober begann, gab der amtierende UI Symphony-Dirigent William Eddins bekannt, dass der Komponist Harbison seine Symphonie nicht wie ursprünglich angekündigt dirigieren würde und dass er, Eddins, sich auch entschieden hatte, sie nicht zu dirigieren, also würde es von den beiden studentischen Hilfskräften dirigiert werden, die das Orchester offenbar während der Proben vorbereitet hatten. Die beiden Dirigentenassistenten Nathan Sawyer und David Stech würden jeweils die Hälfte der Symphonie dirigieren. Da alle vier Sätze ohne Unterbrechung gespielt werden sollten, wäre der Taktstock in einem ruhigen Moment nach der Hälfte von einem Dirigenten zum anderen gewechselt.

Milosz’ Gedicht, das die Geschichte von Orpheus in einer modernen Umgebung erzählt, ist lang und komplex. Glücks kurzes lyrisches Gedicht ist weniger, und Rilkes Gedicht ist kurz, aber sehr komplex. Doch keiner der Gesänge war in Harbisons Programmnotizen enthalten. Der einzige im Programm zitierte Text war eine freie Übersetzung von Rilkes Sonett von Harbison selbst, aber nicht die Übersetzung von Stephen Mitchell, die in der Sinfonie verwendet wurde.

So musste sich der Teilnehmer, der sich nicht vor dem Konzert vorbereitete, auf den Text verlassen, der von UI-Stimmlehrer Nathan Gunn, Bariton, und Thereza Lituma, Mezzosopran, die ein Aufbaustudium in Gesang absolviert, gesungen wurden. Ich für meinen Teil muss gestehen, dass ich nur vereinzelte Teile des von Gunn gesungenen Gedichts von Milosz verstanden habe, obwohl ich dank des Vortrags den entscheidenden Moment in Milosz’ Bericht “erhielt”, wo Orpheus hinter Eurydike blickt und niemand da ist. Vieles von Harbisons Vertonung von Milosz’ Gedicht war in meinen Ohren eine ziemlich trockene Deklamation. Aber die Krise (Eurydikes zweiter Verlust) und das Ende von Milosz’ Gedicht versorgten Gunn mit dramatisch fesselnder Musik, und er sang dort mit dramatischer Leidenschaft.

Die Zeilen von Glücks Gedicht waren nur in Fragmenten klar, aber Harbison für dieses Gedicht gab wärmere und leidenschaftlichere Zeilen zum Singen, und Lituma, die mit einem reichen und üppigen Ton sang, lieferte diese Musik mit einer ansprechenden Überzeugung. Als Teil von Rilkes Gedicht überlagerten sich die Stimmen von Gunn und Lituma anschaulich, und der Gesang des großartigen, wenn auch verblüffenden Rilke Sonetts war ein beeindruckender Abschluss.

Während der gesamten Symphonie bot Harbisons Musik viele Attraktionen, eine kraftvolle und düstere Ouvertüre und melodische Zwischenspiele, gespielt von E-Gitarrist Guido Alejandro Sánchez Portuguez. Eine E-Gitarre in einem Sinfonieorchester im großen Foellinger Saal zu hören, war für mich eine Premiere. Das Spiel des Studentenorchesters in Harbisons komplizierter Musik war bewundernswert, und das Dirigat von Sawyer und Stech war von einem selbstbewussten professionellen Standard. Der Applaus am Ende der Harbison Symphony war sehr laut. Viele standen auf und der Komponist stand auf, um diese positive Reaktion zu erkennen.

Welche Herausforderungen auch immer die Harbison-Symphonie an das Publikum stellt, Tschaikowskys Fünfte Symphonie hat keine Geheimnisse hinsichtlich ihrer Absichten. Das Werk beginnt mit einem begräbnisgesangartigen Marsch in Moll, und diese Melodie wird in den folgenden Sätzen bedrohlich zitiert, bricht dann aber am Ende des Werkes in Pracht in Dur aus. Eddins führte die Studenten der UI Symphony in eine dramatische und singende Lesung dieses Meisterwerks. Der Hornist, der im zweiten Satz ein so schönes Spiel hervorbrachte, wurde zu einer Soloverbeugung gerufen, als das Publikum aufstand und applaudierte.