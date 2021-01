Südkorea schickt Anti-Piraterie-Einheit in den Persischen Golf, nachdem der Iran Tanker beschlagnahmt hat

Die Cheonghae-Einheit, zu der auch südkoreanische Spezialeinheiten gehören, traf am Dienstag an Bord des 5.000 Tonnen schweren Zerstörers Choi Yong ein, so das südkoreanische Verteidigungsministerium.

Die Cheonghae-Einheit wurde 2009 als erste südkoreanische Anti-Piraterie-Truppe in Übersee gegründet und im Golf von Aden zwischen Somalia und Jemen eingesetzt, um den freien Schiffsverkehr aufrechtzuerhalten. Südkoreaner in der Region.

Vor fast einem Jahr wurde das Einsatzgebiet der Einheit um den Golf von Oman und den Persischen Golf erweitert, die ungefähr 1.800 Kilometer östlich liegen Die Spannungen in der Region nahmen zu.

Die Erweiterung erfolgte, nachdem US-Beamte, ein wichtiger Verbündeter Südkoreas, um Hilfe zum Schutz der internationalen Schifffahrt in der Region gebeten hatten, obwohl Seoul es unterließ, sich einer US-Koalition anzuschließen, um die Route zu schützen .

Die Spannungen am Persischen Golf eskalierten in der vergangenen Woche, als der erste Jahrestag des tödlichen US-Angriffs auf Qasem Soleimani, einen hochrangigen iranischen General, näher rückt. Die Vereinigten Staaten haben pilotierte B-52-Bomber über die Region und am Sonntag US-Präsident Donald Trump bestellte einen Flugzeugträger, Die USS Nimitz, die nach Hause zurückkehren sollte, wird dort bleiben. Iranische Schiffe beschlagnahmten am Montag den unter südkoreanischer Flagge fahrenden Chemietanker Hankuk Chemi, als er die Straße von Hormuz überquerte, den engen Eingang zum Arabischen Golf vom Arabischen Meer aus. Der Iran sagte, das Schiff sei beschlagnahmt worden, um "Umweltverschmutzung und chemische Verschmutzung im Persischen Golf zu verursachen". sagte die halboffizielle Nachrichtenagentur Tasnim . Das Schiff wurde laut der Nachrichtenagentur Mehr von der Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarde beschlagnahmt. Fünf südkoreanische Staatsangehörige gehören zu den 20 zivilen Seeleuten an Bord des Tankers, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Choi Young-sam, Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, sagte am Dienstag, dass die Regierung von Seoul in enger Kommunikation mit ihren Amtskollegen in Teheran stehe und versuche, die Freilassung der Seeleute und des Schiffes sicherzustellen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass die Cheonghae-Einheit eine Rettungsaktion durchführen würde. Das Verteidigungsministerium sagte, es würde andere Schiffe unter südkoreanischer Flagge in der Region in Bezug auf die Sicherheit beraten. Dennoch ist es der Einheit bereits gelungen, südkoreanische Staatsangehörige in der Region zu retten – insbesondere 2011 vor der Küste Somalias. Während der Aktion stürmten Kommandos der Cheonghae-Einheit einen südkoreanischen Tanker, der mit seiner 21-köpfigen Besatzung von einer Bande somalischer Piraten entführt worden war. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums haben die Kommandos acht Piraten getötet und fünf weitere gefangen genommen. Kein Mitglied der Tankerbesatzung starb. Die Cheonghae-Einheit befreite auch südkoreanische Staatsangehörige, die 2012 von Piraten auf einem Handelsschiff unter Singapur gefangen genommen wurden, und unterstützte die Evakuierung südkoreanischer Staatsangehöriger aus dem Jemen im Jahr 2015, teilte die Regierung mit.