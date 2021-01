TLVFest, Israels LGBT-Filmfestival, ist live

Das 15. TLVFest, Israels größtes LGBT-Filmfestival, wird dieses Jahr vom 12. bis 22. November online sein. Es werden 185 Filme aus 31 Ländern gezeigt, darunter Israel, die das Beste des Pride-Kinos zeigen. Viele Filme des diesjährigen Festivals wurden auf Festivals wie Cannes, Venedig, Berlin, Rotterdam, Toronto und der ganzen Welt gezeigt. Locarno, Karlsbad, San Sebastian, Hot Docs und mehr. Der Eröffnungsfilm ist Stage Mother, eine neue Komödie von Thom Fitzgerald, über einen konservativen Kirchenchordirektor (Jacki Weaver), der das Kabarett erbt von San Francisco Dragstern von seinem verstorbenen Sohn. Lucy Liu (Kill Bill) und Adrian Grenier (Entourage) Costar. Am 14. November findet ein Zoom-Treffen mit der Besetzung und dem Regisseur statt. Der Abschlussfilm ist Kiss Me Kosher (auch bekannt als Kiss Me Before It Blows Up). Der Film unter der Regie von Shirel Peleg ist eine deutsch-israelische romantische Komödie, die die Geschichte zweier Generationen israelischer Frauen erzählt, die sich in eine deutsche und eine palästinensische verliebt haben. Es bietet eine Mischung aus israelischen und internationalen Akteuren. Unter den Israelis sind Moran Rosenblatt (Fauda) und Salim Dau (Avanti Popolo), zu den ausländischen Schauspielern gehört John Carroll Lynch, der kürzlich in The Trial of the Chicago 7 mitwirkte. Für diesen Film wird es auch ein Zoom-Event geben. spezielle Programme für das österreichische Kino, das spanischsprachige Kino und das brasilianische Kino sein. Es wird Erzähl- und Dokumentarfilmwettbewerbe sowie Kurzfilme und viele andere Programme geben. Yair Hochner, Gründer und künstlerischer Leiter des TLVFest, hat das Festival online eingerichtet, obwohl über 100 LGBT-Filmemacher aufgerufen haben, das Festival zu boykottieren Zuletzt. In einer Erklärung sagte er: „Wir verstehen, dass die Filmemacher, die sagten, sie würden TLVFest boykottieren, glauben, dass sie den Palästinensern helfen. Sie sind jedoch falsch. Es ist wichtiger denn je, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin abweichende Stimmen in Israel für Menschenrechte und Gleichheit unterstützt … Ein Boykott wird diese Erosion des Glaubens nur fördern und diese Erosion des Glaubens versehentlich untergraben. diese Stimmen des Widerstands, die es in Israel noch gibt. “”

