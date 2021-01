Riesige Windows 10-Überholung durch Microsoft – was wir wissen

Ein neues Wort von Microsoft zeigt, dass Windows 10 kurz vor einer Überarbeitung steht. Ja, als Ergebnis von macOS Big SurEs sieht so aus, als würde Microsoft Windows 10 im zweiten Halbjahr 2021 neues Leben einhauchen Sun Valley aktualisieren.

Die Nachricht von der Überholung des Sun Valley wurde bereits im Oktober veröffentlicht, aber es wurde gemunkelt, dass die Quellen anonym sprachen. Jetzt haben wir es von Microsoft selbst gehört. Neueste Fenster entdeckte eine Stellenanzeige für eine Position im Windows-Team, die offen mit den Änderungen an Windows 10 prahlt.

Laut Windows Latest ist die Veröffentlichung eines Senior-Software-Entwickler ursprünglich Folgendes sagte – was inzwischen aus dem Beitrag gelöscht wurde: “In diesem Team werden Sie mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um eine radikale visuelle Verjüngung der Windows-Erfahrungen zu orchestrieren und bereitzustellen, um unseren Kunden zu signalisieren, dass Windows ZURÜCK ist, und um sicherzustellen, dass Windows verfügbar ist wird als die beste Benutzererfahrung für Betriebssysteme für Kunden angesehen. “

Beachten Sie, dass alles in allem “ZURÜCK” steht, was signalisiert, dass Microsoft bereit ist, eine ernsthafte Werbekampagne über die mögliche Wiedergeburt des Betriebssystems durchzuführen. Die jüngsten Updates für Windows 10 haben für die Verbraucher nicht wirklich viele Änderungen vorgenommen, und wir haben weitere Informationen zu den Änderungen an gesehen Schalttafel als alles andere.

Welche wichtigen Elemente von Windows 10 werden sich ändern? das Originalleck Es wurde vorgeschlagen, ein neues Startmenü, einen neuen Datei-Explorer, ein neues Aktionscenter und sogar einige der Verbesserungen für Windows 10X anzuzeigen.

Da dieser Text aus dieser Stellenbeschreibung entfernt wurde, besteht Grund zu der Frage, ob sie jemals die Rolle des Managers von Windows 10 Sun Valley-Schnittstellenaktualisierungen erfüllt haben und auf ein Problem zusteuern. ebenso wichtige Qualitätssicherung.

Besser Windows 10?

Wenn wir uns jedoch die aktuelle Version dieses Beitrags ansehen, können wir nicht anders, als zwischen den Zeilen mit einem Teil der Stellenbeschreibung zu lesen. Darin heißt es: “In diesem Team werden Sie Erfahrungen orchestrieren und bereitstellen, die sicherstellen, dass Windows eine großartige Benutzererfahrung für unsere Kunden ist” und dass “Sie die Möglichkeit haben, unterhaltsame und verfeinerte Erfahrungen für Windows zu erstellen”.

Es berührt auf subtile Weise etwas, das wir in unserem angesprochen haben Die größte Technologie schlägt fehl Liste: Microsoft muss Windows 10-Buggy-Probleme beheben. Das Betriebssystem erhält heutzutage offenbar mehr Aufmerksamkeit für seine Fehler als alles andere.

Diese Stellenbeschreibung sollte das Unternehmen jedoch immer anstreben, aber wir hoffen, dass Microsoft es genauso satt hat, Berichte über fehlerhafte Windows 10-Updates zu hören wie Benutzer.