Suche nach Sinn und Zweck

DENKEN SIE ÜBER IHREN ZWECK

Unternehmen und Einzelpersonen nehmen sich Zeit für regelmäßige strategische Planungssitzungen, die ausnahmslos die obligatorische Formulierung oder Überarbeitung von Missions- und Visionserklärungen beinhalten. Solche Übungen zwingen Organisationen sozusagen zur Rückkehr zu den Grundlagen. Die Teilnehmer an solchen Übungen werden von den alltäglichen Sorgen der Organisation entlastet, sodass diese Unternehmensleiter buchstäblich Momente der Stille haben und den ganzen Lärm der alltäglichen Sorgen ausschließen.

In diesen Momenten des Nachdenkens werden Fragen wie diese gestellt: Was ist unser Ziel? Warum sind wir hier? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Aufgabe? Welchen Service bieten wir an? Welche Probleme löst unser Produkt? Mit anderen Worten, in diesen Organisationen sind wir tatsächlich intensiv und systematisch damit beschäftigt, Zweck und Bedeutung zu definieren.

Im Kontext unseres persönlichen Lebens halten wir gelegentlich inne und reflektieren und fragen uns: Warum tun wir, was wir tun? Im Laufe der Jahre werden wir ständig an unsere Sterblichkeit erinnert und fangen an, über die Notwendigkeit von beispielsweise holografischen Testamenten nachzudenken. Wir beginnen, uns mit Verwandten, engen Mitarbeitern, Vertrauten, Anwälten und Kollegen zu beraten, die höchstwahrscheinlich ähnliche Handlungen in Betracht ziehen.

Das Nachdenken über den Zweck führt zur Meditation über das eigene Schicksal und letztendlich zur Suche nach dem Sinn im eigenen Leben, insbesondere bei den Supersenioren, in den nächsten Jahren. Die Suche nach Zweck, Mission und Sinn wird intensiver und relevanter in Zeiten großer körperlicher Schwierigkeiten, tiefer Sehnsucht nach geliebten Menschen, deren Anwesenheit uns aus verschiedenen Gründen verweigert wird, und in Zeiten finanzieller Not, außergewöhnlich für Materialisten, Habgierige und Gierige Menschen. die daran gewöhnt sind, Unternehmen zu übernehmen und andere durch brutale Macht und Einfluss auszumanövrieren. Diese Raubtiere wissen nicht, wann sie aufhören sollen, ihren Geldbeutel und ihr Ego zu mästen. Es ist ihnen egal, wer verletzt wird, und sie haben keine Bedenken, ihre Konkurrenten aus dem Geschäft zu drängen und Tausende von Menschen arbeitslos zu machen.

Während es üblich ist, über den Sinn des eigenen Lebens nachzudenken, stehen hinter dieser Suche natürlich verschiedene persönliche Umstände.

NINOY AQUINO

Während seiner Inhaftierung von sieben Jahren und sieben Monaten wurde Ninoy Aquino von seinem „Schöpfer“ Zeit gegeben, über seinen Zweck und den Sinn des Lebens nachzudenken. Vor seiner rechtswidrigen Verhaftung in den frühen Morgenstunden eines Samstagmorgens, dem 23. September 1972, war Ninoy der gefürchtete Steuermann, der Marcos und seine Kumpane wegen korrupter Geschäfte und offensichtlicher Versuche, die Demokratie zu töten, zur Rechenschaft zog. Er wurde als die praktikabelste Alternative zu Marcos und Imelda angesehen, für die Marcos die Weichen für eine eventuelle Übernahme der Regierungsgeschäfte stellte.

Ninoy hatte Charisma und konnte bei Kundgebungen und Wahlkampfreden stundenlang die Aufmerksamkeit der Menge fesseln. Er bereitete sich auf die Präsidentschaftswahlen von 1973 vor und hatte begonnen, seine Organisation aufzubauen, und sagte mir sogar im August 1971, dass „ich 1973 für das Präsidentenamt kandidiere und ich möchte, dass Sie sich mir anschließen (nach Abschluss der AIM)“. Es brachte die modernste Kampagnentechnologie der damaligen Zeit, da es das Land kartografierte und Herrscher, Machtzentren nach Regionen und Großstädten sowie die Dynamik und Allianzen in diesen Gebieten identifizierte. Er hatte die finanzielle Unterstützung eines der riesigen Agribusiness-Imperien des Landkreises und anderer Sektoren der Wirtschaft, die Marcos‘ illegale Firmenübernahme satt hatten. Er hatte eine unglaubliche Mobilität, bewegte sich in einem Hubschrauber, was sein Image als junger Mann in Bewegung, der Jugend, Erfahrung und Hoffnung brachte, weiter verstärkte.

Alles endete, als er von Oberst Romeo Gatan nach Camp Crame transportiert und mit anderen politischen Führern, Medienpersönlichkeiten, Studentenführern, Geistlichen, religiösen Führern, Bauernführern, Aktivisten und allen anderen, die als Anti-Marcos identifiziert wurden, zusammengetrieben wurde.

Im Gefängnis wurde Ninoy die Freiheit, eine Plattform und gewöhnliche Annehmlichkeiten wie seine Brille vorenthalten. Seine Familie wurde gedemütigt und enge Mitarbeiter wurden gefoltert, um falsche Anschuldigungen gegen Ninoy zu gestehen. Um gegen seine Verurteilung durch ein Militärgericht zu protestieren, das ihn zum Tod durch Musketen verurteilte, trat Ninoy in einen 40-tägigen Hungerstreik. Während seines Streiks, für den in verschiedenen Kirchen in Metro Manila Novenenmessen abgehalten wurden, betete Ninoy tief, beriet sich mit verschiedenen Geistlichen und dachte über den Sinn des Lebens nach. Nach dem Hungerstreik sprach Ninoy über seine Verwandlung. Er konnte mit den größten Denkern der Welt über Bücher kommunizieren, was eines der wenigen Zugeständnisse war, die Marcos in seiner dunklen, fast luftleeren Gefängniszelle machte. Ninoy hatte viel Zeit zum Nachdenken, zum Beten, um zu erkennen, dass all seine Erfolge und Auszeichnungen, die er seit seinem 17. Lebensjahr erhalten hatte, nur äußerliche Zeichen der Macht waren, an die er jetzt glaubte, als Übergepäck bei seiner Suche nach Sinn und Zweck . .

Was jetzt zählte, erkannte Ninoy, war seine Mission, die darin bestand, die Wiederherstellung der Demokratie in einem Land zu unterstützen, das terrorisiert und militarisiert worden war, das intoleranter gegenüber Ausdrucksformen der Freiheit war, übermäßig extravagant war und insgesamt vor die Hunde ging. Ninoy hatte damals die letzten Jahre seines Lebens der Wiederherstellung der Demokratie gewidmet, auch wenn er dafür sein Leben opfern musste. Er hatte gesagt: „Ich möchte die Ehre haben, für mein Land zu sterben.“ Monate bevor er am 21. August 1983 Boston endgültig zu dieser schicksalhaften Reise nach Manila verließ, fragte er mich, ob seine Rückkehr auf die Philippinen Marcos helfen würde, sich demokratischen Reformen zu nähern. Es war klar, dass Ninoy sich entschieden hatte: Er würde auf die Philippinen zurückkehren, selbst wenn er dabei getötet würde.

Ninoy hatte seinen Lebenszweck, sein Schicksal erkannt, und sein Tod würde der letzte Akt auf seiner Suche nach Sinn sein.

VIKTOR FRANKL

Einer der Gründe, warum Ninoy und seine Familie die Grausamkeit von Marcos und das Kriegsrecht überlebten, könnte den Lehren zugeschrieben werden, die von Viktor Frankl, einem österreichisch-jüdischen Psychologen, der den Holocaust überlebte, gelernt werden können.

Frankl, der wie Millionen von Juden unter den Nazis und ihren Verbündeten litt, überlebte, weil er die Einstellung annahm, dass „einem Mann alles genommen werden kann, außer einer Sache: die letzte menschliche Freiheit – wähle deine Einstellung in jeder Situation , seinen eigenen Weg zu wählen.

Sean Murray schrieb: „Frankl war ein scharfsinniger Beobachter menschlichen Verhaltens und Denkens. Frankl bemerkte: „Wir, die wir in Konzentrationslagern lebten, können uns an Männer erinnern, die durch die Baracken gingen, andere trösteten, ihren letzten Bissen Brot gaben. Murray sagte, Frankl und seine Mithäftlinge hätten alles verloren: ihre Familien, ihre Freunde, ihre Jobs, ihre Gesundheit, ihren Besitz, sogar ihre Namen und ihre Körperbehaarung, aber eines hätten sie wirklich noch. Das nennen die stoischen Philosophen unseren inneren Diskurs oder unsere Leitsätze. Wir können nämlich wählen, wie wir auf einen bestimmten Gedanken, eine Emotion oder einen Umstand reagieren.

Sowohl Ninoy als auch Frankl entschieden sich dafür, auf ihre jeweiligen Situationen so zu reagieren, wie es ihnen am besten passte. Ninoy betrachtete das, was Marcos ihm und seiner Familie angetan hatte, als Teil der politischen Dynamik auf den Philippinen. Nichts Persönliches, und doch glaubte Ninoy, dass Marcos der Schlüsselfaktor bei der Wiederherstellung der Demokratie auf den Philippinen war. Das war Ninoys Mission – zur Wiederherstellung der Demokratie beizutragen. In dieser Mission fand Ninoy Sinn und Zweck. Er hatte seine Entschlossenheit durch das Gebet und den Rosenkranz weiter gestärkt.

Frankl hatte seine eigene Mission, als er versuchte, die Konzentrationslager zu überleben – sein Buch fertigzustellen, Die Suche des Menschen nach Sinn, konzentriert sich auf das Konzept der Logotherapie, einem therapeutischen Ansatz, der Menschen hilft, einen Sinn im Leben zu finden, und weil er zukunftsorientiert ist, hilft er Menschen, Leiden und Not zu ertragen, um ein edles Ergebnis zu erzielen, für das sich die Menschen leidenschaftlich einsetzen.

Diejenigen, die sich ihrer Mission verschrieben haben, werden trotz aller gegen sie gerichteten Mittel weiter kämpfen, so wie es Ninoy und Frankl und viele unbekannte Helden getan haben.

Zu den Interessensgebieten von Philip Ella Juico zählen der Schutz und die Förderung der Demokratie, freie Märkte, nachhaltige Entwicklung, soziale Verantwortung und Sport als Instrument der gesellschaftlichen Entwicklung. Er promovierte in Handelswissenschaften an der De La Salle University. Dr. Juico diente unter der Regierung von Corazon C. Aquino als Minister für Landreform.