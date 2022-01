Das Haus einer palästinensischen Familie wurde in einem unruhigen Viertel in Ost-Jerusalem abgerissen

Die Jerusalemer Stadtverwaltung sagte, die Räumung sei nach Zustimmung des Bezirksgerichts durchgeführt worden und dass auf dem Gelände eine Schule für örtliche Kinder mit besonderen Bedürfnissen gebaut werden könne.

Die große Operation begann am Montag, als die israelische Polizei und städtische Angestellte, unterstützt von Dutzenden schwer bewaffneter israelischer Spezialeinheiten, mit einem Bulldozer und anderen schweren Maschinen intervenierten.

Eine Metall- und Glaskonstruktion, in der eine Gärtnerei untergebracht war, in der Pflanzen verkauft wurden, wurde abgerissen, als die Familie, begleitet von Unterstützern, trotzig auf dem Dach ihres Hauses stand.

Einmal drohte der Familienpatriarch Mahmoud Salhiyeh, einen Gaskanister anzuzünden und das Haus niederzubrennen, in dem er mit seiner Frau und seinen fünf Kindern lebte.

Die Räumungsaktion wurde offenbar am Montagabend eingestellt, bevor sie in den frühen Morgenstunden des Mittwochs mit der Evakuierung der Familie und der Zerstörung der verbleibenden Gebäude auf dem Gelände wieder aufgenommen wurde.

„Sie kamen gegen drei Uhr morgens an, schalteten den Strom ab und umstellten das Haus, plünderten es und verhafteten alle Mitglieder, die dort waren“, sagte ein Zeuge gegenüber CNN.

In einer Erklärung sagte die Jerusalemer Stadtverwaltung, dass „eine Reihe von Personen wegen des Verdachts der Verletzung eines Gerichtsbeschlusses, der gewalttätigen Befestigungen und der Störung der öffentlichen Ordnung wegen Verhörs festgenommen wurden“.

„Seit der Räumungsanordnung im Jahr 2017 hatten die in den illegalen Gebäuden lebenden Familienmitglieder unzählige Möglichkeiten, das Land mit ihrem Einverständnis aufzugeben, aber leider haben sie dies auch nach Treffen und wiederholten Gesprächsversuchen des Bundes verweigert Jerusalem Municipality“, fügte die Erklärung hinzu.

Sheikh Jarrah ist eines von vielen Vierteln in Ostjerusalem, in denen Gebäude, in denen palästinensische Familien und Unternehmen wohnen, vom Abriss oder der Evakuierung bedroht sind.

In einigen Fällen behaupten die Behörden, dass Gebäude illegal gebaut wurden oder Gegenstand von Enteignungsbefehlen sind. In anderen wird der Landbesitz von jüdischen Organisationen in jahrzehntelangen Gerichtsverfahren angefochten.

Die drohende Zwangsräumung mehrerer Familien, die im Umkreis von 200 Metern um die Familie Salhiyeh lebten, löste im vergangenen Frühjahr wochenlange Proteste aus, denen kurz darauf ein elftägiger Krieg zwischen Militanten in Gaza und der israelischen Armee folgte.

In diesen Scheich-Jarrah-Fällen, die vom Fall der Familie Salhiyeh getrennt sind, wurden die Häuser auf Grundstücken gebaut, die den Familien in den 1950er Jahren von Jordanien überlassen wurden, das zwischen 1948 und 1967 den östlichen Teil der Stadt kontrollierte.

In diesen Fällen sagen jüdische Gruppen, dass das Land ursprünglich ihnen gehörte, und wenden ein israelisches Rückgabegesetz an, das es ihnen erlaubt, es zurückzufordern. Palästinenser, die ihre Häuser in den Kämpfen verloren haben, die die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 begleiteten, haben nicht denselben Rechtsweg.

Abgesehen von den individuellen rechtlichen Kontexten, die die verschiedenen Fälle zu charakterisieren neigen, bleibt die Frage des Landbesitzes im Allgemeinen eine der heikelsten im israelisch-palästinensischen Konflikt, und die Fälle in Ost-Jerusalem sind derzeit vielleicht die heikelsten überhaupt.

„Die Politik der Regierung und der Gemeinde in Ost-Jerusalem ist eine der Enteignung, Zerstörung und Verhaftungen, hauptsächlich in Sheikh Jarrah und Silwan. Die fortgesetzte Zerstörung und Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern hat seit 1967 nicht aufgehört“, sagte Ahmad Tibi, ein arabischer Abgeordneter im israelischen Parlament, am Mittwoch getwittert.

Die Mission der Europäischen Union in Jerusalem, die am Montag eine Delegation von Diplomaten zu einer Demonstration zur Unterstützung der Familie führte, hatte die Behörden aufgefordert, die Situation zu entschärfen, da solche Zerstörungen die Aussichten auf Frieden untergruben.