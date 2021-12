Subsahara-Afrika erweitert sein Programm privilegierter Räume; Reservierungen für den Sommervorlauf geöffnet am 11. Januar

Der Ermittler und der Spiegel

(19. Dezember 2021) Die Steamship Authority fügt ihrem Preferred Space Program ab dem 5. Januar bis zu 10 tägliche Nantucket Spaces und 12 Daily Hyannis Spaces für Last-Minute-Reisen hinzu.

Sitzplätze werden sieben Tage vor Reiseantritt ab 5:30 Uhr am Nantucket Terminal verfügbar sein. Der aktuelle Zeitplan für die fünf bevorzugten Plätze am nächsten Tag bleibt von den Ergänzungen getrennt und ist auch um 5:30 Uhr am Nantucket-Terminal verfügbar. Für weitere Informationen rufen Sie das SSA-Reservierungsbüro unter (508) 228-8600 an.

Die SSA öffnet am 11. Januar auch Buchungen für Kunden ihrer Ausflugsprogramme und bevorzugt für Reisen vom 17. Mai bis 17. Oktober. 19, 2022. Berechtigte Kunden können während des Sommerflugplans bis zu fünf Einzel- oder Hin- und Rückflugreservierungen vornehmen. Von diesen fünf können drei vor der Reise an eine andere Person übertragen werden, beispielsweise an einen Freund oder ein Familienmitglied.

Um die Buchungs-App 2022 Headstart herunterzuladen, besuchen Sie www.steamshipauthority.com/about/forms und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Reservierungsformulare.

Preferred Island- oder Tour-Kunden, deren Profil mit einer ungeraden Zahl (1, 3, 5, 7 oder 9) endet, müssen ihre Profilinformationen bis zum 31. Dezember aktualisieren, um weiterhin die Vorteile des Programms, einschließlich der Teilnahme an Headstart, zu erhalten.

Allgemeine Reservierungen für Reisen nach Nantucket vom 17. Mai bis 17. Oktober 2022 können ab 5:00 Uhr online vorgenommen werden. 18. Januar. Per Post eingereichte Reservierungen (pro Sendung werden bis zu fünf Einzel- oder Hin- und Rückflugbuchungen akzeptiert) werden als an diesem Tag eingegangen behandelt.

Der Reservierungsschalter ist am 18. Januar von 5 bis 18 Uhr und vom 19. bis 24. Januar von 7 bis 18 Uhr geöffnet, um Kunden bei der Online- und Postabwicklung von Reservierungen zu unterstützen.

Telefonische und persönliche Reservierungen für Sommerreisen werden am 1. Februar ab 7.30 Uhr entgegengenommen. Pro Anruf werden bis zu fünf Transaktionen (einfache Fahrt oder Hin- und Rückfahrt) akzeptiert. Das Reservierungsbüro ist unter (508) 477-8600 zu erreichen.

