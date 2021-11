Studienergebnissen zufolge sind nur 2 % des Great Barrier Reef der Korallenbleiche entgangen

Die Great Barrier Reef wurde immer wieder von der Erwärmung der Meere getroffen, und Wissenschaftler sagen jetzt, dass fast die gesamte Spannweite des Naturwunders in den letzten Jahren von der Korallenbleiche betroffen war, eine beunruhigende Zahl, die bei ihnen die Alarmglocken schrillen lässt passiert gerade.

EIN neue Studie, veröffentlicht am Freitag in der Zeitschrift Current Biology, fand heraus, dass nur 2% des Great Barrier Reef in den letzten 30 Jahren der Bleiche entgangen waren. Die erste große Massenbleiche im Jahr 1998 löste schreckliche Warnungen von Korallenbiologen aus, die sagten, die Erwärmung der Meere käme einer Unterwasserapokalypse für empfindliche Korallenökosysteme gleich.

Aber der Klimawandel hat sich seitdem unvermindert fortgesetzt, und Professor Terry Hughes, Hauptautor des Berichts und Direktor des ARC-Exzellenzzentrums für Korallenriffstudien, sagte, die Bleichereignisse, die “beispiellos oder sehr selten” seien, seien heute alltäglich. .

„Fünf Episoden massiver Bleichen seit 1998 haben das Great Barrier Reef in ein Schachbrett von Riffen mit sehr unterschiedlicher neuerer Geschichte verwandelt, von 2% der Riffe, die der Bleiche vollständig entgangen sind, bis zu 80%, die seit 2016 mindestens einmal stark gebleicht sind “, sagte Hughes in einer Erklärung.

Die Tatsache, dass 98% des Riffs von einer katastrophalen Bleiche betroffen sind, ist von Bedeutung. Das Great Barrier Reef ist die größte lebende Struktur der Welt, erstreckt sich über fast 2.500 Meilen und umfasst über 3.000 einzelne Riffe.