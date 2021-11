Dominic Thiem Sportgipfel Klima Umwelt

Dominic Thiem nahm kürzlich virtuell an der zweiten Ausgabe des Kosmos Sports Summit teil, wo er durchdacht auf den unmittelbaren Handlungsbedarf für den Umweltschutz und sein Engagement durch die Partnerschaft mit Adidas.

Auf dem Gipfel sagte Thiem, seine Mutter habe ihn schon in jungen Jahren auf Umweltschäden aufmerksam gemacht und dass er während seines ersten Tourjahres die Umweltvorteile einer Kräuterdiät entdeckt habe.

„Die Erziehung meiner Mutter in jungen Jahren hat mir geholfen, den Klimaraum zu entdecken, aber ich habe während meiner Teenagerjahre ein bisschen (in der Schule) verloren“, sagte Thiem.

“Nach meinem ersten Jahr auf der Tour mit 20 hatte ich nur ein paar Pfunde zu viel und ging die Ernährung durch, was ich aß, ich las das Thema. Von diesem Moment an habe ich Fleisch und Fisch weggelassen.” super gesund, nicht nur für mich, sondern für den Planeten“, fügte die österreichische Weltnummer 12 hinzu.

In Bezug auf sein Engagement im Klimaaktivismus sagte der US Open-Champion von 2020:

“Ich fliege das ganze Jahr um die Welt, aber ich muss es tun, weil ich sonst meinen Job nicht machen könnte. Ich versuche, mich gesund zu ernähren, ich versuche, meinen Einfluss auf die Fans zu nutzen, die große Bühne der Turniere – das ist Nur so kann ich mit meinem großen CO2-Fußabdruck leben.”

Er rief dazu auf, mehr internationale Sportler zu sensibilisieren.

“Sport ist eine riesige Szene, die größten Athleten der Welt haben eine große Fangemeinde. Sich um den Planeten zu kümmern, die Dinge zu ändern – die Zeit ist gekommen. Wir haben keine Zeit dafür (sich um den Planeten zu kümmern), Es wäre toll, wenn Sportler aus den größten Sportarten der Welt in diese Richtung gehen würden“, sagte Thiem.

Auf die Frage, ob Umweltbewusstsein einem Grand-Slam-Sieg gleichkommt, sagte der 28-Jährige:

“Der Sieg bei den US Open ist großartig, aber es ist sehr persönlich und man kann es nicht einmal mit dem Schutz der Ozeane und unserer Umwelt vergleichen, weil die gesamte Zukunft des Planeten davon abhängt. Wenn ich könnte. Dort etwas bewegen (indem ich aufsteige). Bewusstsein und Veränderung herbeiführen), das wäre der Erfolg Ihres Lebens.

Dominic Thiem ist ein Ozeankrieger: Cyrill Gutsh

Dominic Thiem feiert einen Punkt während eines Spiels bei den Miami Open 2015

Cyrill Gutsh, Gründer von Parley for the Oceans, einer gemeinnützigen Organisation, mit der Thiem im Laufe der Jahre eng zusammengearbeitet hat, nahm ebenfalls an dem Gipfel teil, um den Plastikverbrauch an der Küste zu reduzieren.

“Es muss ein super glaubwürdiges Engagement für die Sache geben, es kann kein Lippenbekenntnis sein. Wir haben nur den ersten Monat auf Abruf verbracht, um zu beurteilen, ob er es ernst meint. Das ist er wirklich, Dominic. (Thiem) ist ein Ozeankrieger.” “, sagte Gutsh.

„Wir sind wählerisch, es geht nicht um ein anderes Gesicht oder einen anderen Namen, es geht um eine andere Person – jemanden, der zu einer tragenden Säule der Bewegung wird und Dominic hat das sofort gezeigt. Ich liebe unsere Gespräche, weil es ein echtes Interesse und eine echte Lernbereitschaft gibt. “, fügte Gutsh hinzu.

Thiem hob auch die Notwendigkeit hervor, Plastik zu recyceln, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, und sagte, Parleys Partnerschaft mit dem Schuh- und Bekleidungshersteller Adidas habe ihm geholfen, das Bewusstsein zu fördern. Seit 2019 trägt der 28-Jährige Adidas-Trikots und -Schuhe aus recyceltem Plastik.

“Das Ziel ist es, schlechte Dinge wie Plastik in positive und erstaunliche Dinge zu verwandeln, die ich jetzt in meinem Kit trage. Vom ersten Moment an mit diesen Kits waren tolle Erinnerungen”, sagte Thiem.

“Bildung ist der wichtigste Aspekt. Ich hoffe, ich kann die Leute dazu bringen, ihre Gewohnheiten und ihren Lebensstil zu ändern. Wenn sie sehen, wie ich mich stundenlang in diesem Adidas x Parley-Trikot herumschubse, werden sie auch in das Thema einsteigen.” er schloss.