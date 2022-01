Stromausfall trifft Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan

ALMATY, 25. Januar (Reuters) – Die zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan erlitten nach Angaben von Behörden und Einwohnern am Dienstag Stromausfälle in Großstädten, nachdem eine große Stromleitung in Kasachstan unterbrochen worden war.

Die Netze der drei Ex-Sowjetrepubliken sind miteinander verbunden und über Kasachstan mit dem russischen Stromnetz verbunden, mit dem sie unerwartete Engpässe abdecken können.

Aber Kasachstans Nord-Süd-Stromleitung, die das dicht besiedelte Südkasachstan und seine beiden Nachbarn mit großen Kraftwerken in Nordkasachstan und dem russischen Netz verbindet, wurde am Dienstagmorgen wegen „Notfall-Ungleichgewichten“ im zentralasiatischen Teil des Netzes getrennt. Netzbetreiber KEGOC sagte.

Der Stromausfall verursachte mehrere Stunden lang Chaos in der gesamten Region, U-Bahnen steckten in Tunneln fest und Skifahrer in Aufzügen, Flughäfen wurden geschlossen, Fernheizungs- und Leitungswasserpumpen gingen in den Leerlauf und Ampeln wurden ausgeschaltet.

Keines der drei Länder meldete Probleme mit seinen Kraftwerken, die die Ungleichgewichte hätten verursachen können.

Kasachstan, das zuvor aufgrund des Zustroms von Kryptowährungsschürfern unter Stromknappheit gelitten hatte, hat damit begonnen, seine Stromversorgung routinemäßig zu unterbrechen, und dies seit dem 1. 24 bis Ende des Monats laut einem Dokument, das von einem der lokalen Bergleute online veröffentlicht wurde.

Ausfälle wurden in Kasachstans größter Stadt Almaty und mehreren großen Städten im Süden nahe der usbekischen und kirgisischen Grenze gemeldet. Der Flughafen der usbekischen Hauptstadt Taschkent nahm kurzzeitig keine Flüge mehr an.

Behörden in Usbekistan und Kirgisistan gaben an, Kraftwerke nach Notabschaltungen wieder hochzufahren und zunächst vom zentralasiatischen Netz getrennt zu bleiben.

Berichterstattung von Olzhas Auyezov; Zusätzliche Berichterstattung von Mukhammadsharif Mamatkulov in Taschkent und Olga Dzyubenko in Bischkek Redaktion von Jason Neely und Mark Potter

