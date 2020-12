Stress nimmt mit jedem Alter zu: Wie wirkt sich Lockdown auf die Psyche aus?

Stress nimmt in jedem Alter zu

Die Sperrung im Frühjahr veränderte das Wohlbefinden der Deutschen: Stress, Angst und depressive Symptome nahmen zu, wie die Shows zeigen Nako Gesundheitsstudie. Die Auswirkungen waren jedoch nicht in allen Altersgruppen gleich. Auch Studienleiterin Annette Peters kann über positive Konsequenzen berichten.

Frau Peters, Sie haben eine der umfassendsten Studien der Welt durchgeführt, in der untersucht wurde, wie sich Pandemie- und Schutzmaßnahmen wie die Sperrung auf die Psyche und das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Was hast du herausgefunden?

Annette Peters: Es gibt eine Reihe interessanter Ergebnisse. Viel war zu erwarten. Zum Beispiel hat der Stresslevel in allen Altersgruppen und bei beiden Geschlechtern auf breiter Front zugenommen. Auf einer Skala von eins bis zehn hat sie sich im Durchschnitt um etwa einen Punkt von etwa dreieinhalb auf vier auf fünf erhöht, dh um fast ein Drittel. Es war jedoch überraschend, dass die Pandemie und die Sperrung sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Psyche haben können, je nachdem, wie alt Sie sind.

Die Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München, Annette Peters, ist Vorsitzende des Vereins Nako eV. (Foto: Christian Kielmann / Helmholtz)

Was hat dich überrascht?

Ich hatte bereits gesagt: Der Stress nahm mit jedem Alter zu. In Bezug auf Angstzustände und depressive Symptome gab es jedoch grundsätzlich keine Veränderung bei Menschen über 60 Jahren. Dies liegt möglicherweise an ihrer Lebenserfahrung: Im fortgeschrittenen Alter haben Sie nicht nur viel erlebt, sondern können auch außergewöhnliche Situationen etwas besser ertragen.

Haben also bei jüngeren Menschen Angstzustände und depressive Symptome mehr zugenommen?

Ja, signifikant – dies betrifft Menschen zwischen 20 und Ende 40. Die psychische Gesundheit hat sich verschlechtert, insbesondere bei jüngeren Frauen bis Ende dreißig. Dies könnte auf die mehrfache Belastung von berufstätigen Frauen mit Kindern zurückzuführen sein: In der Sperre waren die Kinder plötzlich zu Hause und brauchten Zeit und Aufmerksamkeit, gleichzeitig mussten viele arbeitende Menschen gleichzeitig von zu Hause aus arbeiten, und dann gab es auch noch das Risiko einer Infektion. Hier könnten die Älteren einen weiteren Vorteil haben: Sie waren nicht so herausgefordert wie junge Familien und Fachkräfte. Sie könnten sich mehr darauf konzentrieren, sich selbst zu schützen.

Verschwinden diese vorübergehenden Belastungen wieder oder müssen viele jüngere Menschen wegen Angststörungen und Depressionen über einen längeren Zeitraum medizinisch behandelt werden?

Glücklicherweise sind die meisten Angstspitzen und depressiven Symptome im präklinischen Bereich geblieben. Dies bedeutet, dass viele Menschen ängstlicher geworden sind und leichte depressive Episoden hatten, aber all dies in einem Ausmaß, das keine Behandlung erfordert. Die Häufigkeit schwerer behandlungsbedürftiger Symptome hat jedoch ebenfalls zugenommen: von 6,4 Prozent auf 8,8 Prozent. Wir können nicht sagen, ob sich diese Entwicklung umkehren wird und alles wie zuvor sein wird. Vielleicht sind die Angstzustände und depressiven Symptome vieler Befragter inzwischen zurückgegangen. Wir haben unsere Umfrage im Mai durchgeführt und die Auswirkungen der Sperrung im Frühjahr untersucht.

In der Nako-Gesundheitsstudie haben Sie tatsächlich die Entwicklung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzinfarkten beleuchtet, um deren Prävention und Behandlung zu verbessern. Jetzt untersuchen Sie auch die Auswirkungen von Covid-19. Wie ist das passiert?

Wir mussten Mitte März unsere Studienzentren schließen, in denen wir die Themen untersuchen. Wir waren nicht bereit, Menschen unter Pandemiebedingungen zu untersuchen und zu interviewen. Ende April haben wir dann Fragebögen verschickt, in denen wir nach der Lebenssituation und der psychischen Gesundheit gefragt haben. In den ersten 30 Tagen haben 113.000 Personen die Fragebögen ausgefüllt und zurückgesandt. Die Umfrage war Nakos erster Beitrag zum besseren Verständnis der Pandemie und ihrer Auswirkungen. Wir haben auch gefragt, ob Sie Covid-19 bereits hatten und ob Sie bereits getestet wurden. 344 Menschen waren bereits krank, vier Prozent der Teilnehmer, dh mehr als 5000, hatten einen Test hinter sich.

Die Nako-Gesundheitsstudie Die Nako-Gesundheitsstudie (kurz Nako) ist die landesweite Gesundheitsstudie, die 2014 gestartet wurde. Ziel ist es, die Entwicklung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herzinfarkt und anderen besser zu verstehen, um die Prävention, Früherkennung und Behandlung in zu verbessern Deutschland. Die Nako ist die einzige deutschlandweite Kohortenstudie, in der unmittelbar vor und zu Beginn der Coronavirus-Pandemie aktuelle Gesundheitsdaten in Deutschland vorliegen. Bis zum Sommer 2019 waren mehr als 205.000 Deutsche untersucht worden.

Wie haben sich Tests auf das Stressniveau ausgewirkt?

Der Test war mit einer größeren wahrgenommenen Unsicherheit und Stress verbunden. Wir wissen jedoch nicht, ob der Test selbst die Menschen oder die Angst vor einer Infektion gestresst hat. Zu diesem Zeitpunkt wurden Tests hauptsächlich durchgeführt, wenn Sie einem Risiko ausgesetzt waren. Ich denke, Tests sind mittlerweile weit verbreitet und können im Gegenteil Sicherheit bieten.

Hat die Pandemie auch positive Auswirkungen? Haben Sie in Ihrer Umfrage etwas darüber herausgefunden?

Wir haben auch um eine Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands gebeten, dh wie man sich körperlich fühlt. Und 32 Prozent der Studienteilnehmer bewerteten ihren Gesundheitszustand tatsächlich als besser – obwohl der Stress tatsächlich zunahm. Wir vermuten, dass dies etwas mit der Verzögerung zu tun hat, die die Sperrung mit sich gebracht hat. Einige Menschen hatten mehr Zeit, viele begannen zu trainieren oder mehr zu trainieren und achteten mehr auf ihre Gesundheit.

Wir befinden uns derzeit in einer zweiten Sperrung, einer Art “Sperrlicht”. Was können wir aus den Ergebnissen Ihrer Umfrage lernen? Was braucht es, um Menschen in dieser Situation geistig gesund zu halten?

Es gibt kein spezifisches Rezept dafür, auch weil Menschen und ihre Lebenssituationen sehr komplex, differenziert und komplex sind. Unsere Umfrage ergab zunächst wichtige Ergebnisse: Eine Sperrung wirkt sich auf die Psyche der Menschen aus. Politiker müssen dies berücksichtigen, wenn sie solche Entscheidungen treffen. Deshalb sollte es in einer solchen Phase breite Hilfsangebote geben. Dazu gehören Präventionsangebote im Gesundheitssektor, z. B. Hotlines, an die Sie sich wenden können, wenn Sie einsam sind. Und dann gab uns unsere Studie die Gewissheit, dass der Stress in der Pandemie für alle zugenommen hat. Dies allein zu erkennen, könnte vielen Menschen helfen, es ist ein gewisser Trost: Sie sind nicht allein mit Ihren Sorgen und Problemen.

Weiterlesen: Dieser Artikel erschien zuerst am helmholtz.de.