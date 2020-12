Marcus Thuram: Gladbacher spuckt seinem Gegner direkt ins Gesicht

Zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison verlor Mönchengladbach ein Heimspiel. Marcus Thuram hat einen großen Anteil. Ein Spieler nennt seine widerliche Handlung einen “gebrochenen Hals”. Der Stürmer steht nun vor einer langen Sperre.

Der Spucke bei Stefan Posch (r.) Greift Marcus Thuram an

B.orussia Mönchengladbach erlitt die erste Heimniederlage der Saison. Mit dem 1: 2 (1: 0) gegen Hoffenheim droht das Achtelfinale der Champions League in der Bundesliga den Kontakt zu den Spitzenpositionen zu verlieren.

In der Schlussphase trat der Sport jedoch in den Hintergrund, nachdem Gladbachs Marcus Thuram seinem Gegner Stefan Posch aus kurzer Distanz (77.) ins Gesicht gespuckt hatte. Es könnte die Frustration gewesen sein, nachdem Hoffenheim zwei Minuten zuvor durch Andrej Kramaric ausgeglichen hatte.

Die widerliche Handlung war nicht zu entschuldigen. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte dem Franzosen nach dem Studium der Fernsehbilder die rote Karte. Der Stürmer steht vor einer längeren Federung.

Schiedsrichter Frank Willenborg zeigt Marcus Thuram die rote Karte Quelle: Pool über REUTERS

Thurams Teamkollege Valentino Lazaro beschrieb den Misserfolg als “gebrochenen Hals”. „Eine Schande für das Team, eine Schande für ihn. Es passt überhaupt nicht zu seinem Charakter “, sagte Lazaro. Borussias Trainer Rose entschuldigte sich prompt “im Namen des gesamten Vereins” und sagte: “Es gehört einfach nicht auf das Fußballfeld. Das geht weit über die Grenzen hinaus. “”

Lange Zeit sah es nach dem dritten Heimsieg für das Gladbach-Team aus. Lars Stindl, der am Dienstag in Frankfurt bereits alle Tore mit 3: 3 erzielt hatte, erzielte nach 34 Minuten mit einem Elfmeter die Führung. Eine ereignisreiche Woche für den Kapitän, dessen Bedeutung für das Team am Freitag von Marco Rose mit der Verlängerung seines Vertrages bis 2023 dokumentiert wurde.

Während der Woche Vorwürfe gegen Kramer

Thurams Handeln und Nachlässigkeit im Verteidigungsverhalten ließen Stindls Ziel auf statistischen Wert schrumpfen. Ryan Sessegnon nutzte die Hoffenheimer Überzahl und bestrafte Borussia vier Minuten vor Spielende mit seinem Tor mit einem Stoß.

auch lesen

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass ein Einwohner von Gladbach mit einem Spuckangriff konfrontiert wird. Während der Woche um 3: 3 Eintracht Frankfurt waren Vorwürfe gegen Christoph Kramer wurde angehoben. Die Szene wurde im Spiel nicht bemerkt, aber der DFB hatte anhand von Fernsehbildern ermittelt. Kramer bestritt vehement die Vorwürfe, einschließlich der Gegner Sebastian ritt gab an, nichts von einem Spucken bemerkt zu haben. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt.

Bei Thuram war die Sache jedoch klar. Und es war Kramer, der am Ende des Spiels als erster die Szene auf Sky kommentierte: „Natürlich funktioniert das nicht, wir müssen nicht darüber reden. Eine solche Aktion ist schwer zu erklären. Teamkollege Valentino Lazaro (24) nannte das Ganze einen „gebrochenen Hals“ für sein Team.