Stellen Sie sich Reisen vor, die schneller als Licht sind Nationales Luft- und Raumfahrtmuseum

Die Idee, dass Charaktere von Planet zu Planet oder von Stern zu Stern fliegen können, trotz aktueller Wissenschaft und Technologie, ist das Herzstück der Science-Fiction. Während einige dieser Ideen vor dem Weltraumzeitalter existierten, mussten fiktive Darstellungen der Raumfahrt nach den 1950er Jahren vorstellbare Wege vorschlagen, um interstellare Entfernungen zu überwinden, um plausibel zu erscheinen. Einige Autoren haben Leser vorgeschlagen, die schneller als Licht sind, Hyperleser, Sprungleser, Wurmlöcher und Schwarze Löcher.

Das wissenschaftliche Verständnis der Lichtgeschwindigkeit als absolute natürliche Grenze ergibt sich aus Albert Einsteins Veröffentlichungen zur speziellen Relativitätstheorie von 1905, die durch seine Arbeit zur allgemeinen Relativitätstheorie von 1916 bestätigt wurden. In der klassischen Physik kennt die Geschwindigkeit keine Grenzen. Die relativistische Theorie zeigt jedoch, dass die Masse mit der Beschleunigung zunimmt, bis die Masse mit Lichtgeschwindigkeit unendlich wird. Der Autor EE “Doc” Smith stellte sich in seinen “Skylark of Space” -Geschichten Raumschiffe vor, die schneller als mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs waren. Smiths Cover erschien in derselben Ausgabe von Erstaunliche Geschichten 1928, darunter Philip Francis Nowlans erste Kurzgeschichte über Anthony (später „Buck“) Rogers.

Innerhalb von Jahrzehnten machte die fiktive Idee, schneller als Licht zu reisen, für ein Publikum, das mit den jüngsten Überschallflügen vertraut war, intuitiv Sinn. Im Jahr 1947 brach Chuck Yeager die Schallgeschwindigkeit an Bord der Bell X-1 Glamouröser Glennis. Die Autoren extrapolierten Überschallgeschwindigkeiten in die Idee eines Raumfahrzeugs, das sich mit einem Vielfachen der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Britisches Comic von Frank Hampson Dan Dare bot eine der ersten Anwendungen von Reisen, die schneller als Licht sind. 1955 führte er interstellares Reisen in der Trilogie „Der Mann aus dem Nichts“ ein. Die Technologie war jedoch von Natur aus fremd, und Reisen, die schneller als Licht waren, wurden danach nicht mehr regelmäßig angeboten. Verbotener Planet (1956) war der erste Film, der ein von Menschen geschaffenes fiktives Raumschiff zeigte, das schneller als Licht war. Von außen war der C-57D eine undifferenzierte fliegende Untertasse. Nach einer Lautsprecheransage stand die Besatzung jedoch in “DC-Stationen”, die sie stationär hielten, als das Schiff langsamer wurde. Mitte der 1960er Jahre jedoch, als die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion regelmäßig menschliche Raumflüge durchführten, wurde dem Science-Fiction-Publikum die Zeit, die für die Reise durch den Weltraum benötigt wird, intuitiver bewusst.

READ 503 neue Koronafälle - 7-Tage-Inzidenz steigt weiter, rote Ampel - BZ Berlin Das Modell des fiktiven Raumfahrzeugs Enterprise wurde in der wöchentlichen Fernsehsendung “Star Trek” (NBC-TV) verwendet, die von September 1966 bis Juni 1969 ausgestrahlt wurde. (Geschenk von Paramount Pictures Inc., Nationales Luft- und Raumfahrtmuseum, NASM2016) – 02354-000005)

das USS Enterprise hergestellt für Star Trek (NBC, 1966-69) war ein großer Schritt nach vorne. Walters “Matt” Jefferies, ein Flugingenieur und Privatpilot aus dem Zweiten Weltkrieg, verwendete “Flugzeuglogik”, um ein Fahrzeug mit Komponenten zu entwerfen, die ihren Zweck visuell kommunizierten. Mit den beiden Triebwerksgondeln erfand Jefferies effektiv Kettenantriebe, fiktive Motoren, die das Schiff mit einem Vielfachen der Lichtgeschwindigkeit antreiben konnten. Wie in … gesehen Star Trek: Erster Kontakt (1996), der erste Flug von Zephram Cochrans Warp-Capable Phönix demonstrierte das Zeichen einer Kultur, die bereit ist, an der interstellaren Zivilisation teilzunehmen. Jefferies ‘Design hat die Messlatte für imaginäre Fahrzeuge höher gelegt. Nach Star Trek, undifferenzierte fliegende Untertassen und spitze Raketen, die Flammen spucken, sind aus fiktiven Darstellungen weitgehend verschwunden. Stattdessen wird der imaginäre Antrieb, der Raum-Zeit verbiegt oder alternative Dimensionen kreuzt, immer häufiger.

Anstatt nur Fahrzeuge schneller fliegen zu lassen, wurde in einigen Science-Fiction-Filmen vorgeschlagen, durch den normalen vierdimensionalen Raum (einschließlich der Zeit) zu reisen oder diesen zu verlassen, indem man entweder in den gewöhnlichen Raum springt, den Hyperraum benutzt oder natürliche oder künstliche Abkürzungen im Raum ausnutzt. Ab den 1940er Jahren nahm Isaac Asimov die Sprungbefehle in die Kurzgeschichten auf, die später seine wurden Stiftung (1951) Romanreihe. Da Mock-Jump-Workouts lange Flüge in direkte Sprünge verwandeln und Schiffe von einem Ort verschwinden und an einem anderen wieder auftauchen können, erleichtern sie das Geschichtenerzählen, ohne es zu unterbrechen. Das neu erfunden Battlestar Galactica (2003) verwendet dieselbe Art von Bewegung, nennt die Mechanismen jedoch „FTL-Leser“.

Ein Serienmodell des Millennium Falcon wurde 1998-99 im Rahmen von “Star Wars: The Magic of Myth” im Museum ausgestellt. (NASM)

das Krieg der Sterne Das Universum postuliert einen Hyperantrieb, ein computergesteuertes System, mit dem Raumfahrzeuge schneller als mit Licht in den Hyperraum eintreten und zu einem erfolgreichen Ausgang zu einem entfernten Ziel navigieren können. Solo: Eine Star Wars-Geschichte (2018) zeigt, dass die umfangreichen Navigationskarten und die schnelle Rechenkapazität der Millennium FalkeHyperdrive-Computer sind eigentlich die heruntergeladenen Erinnerungsstücke von L3-37, einem feurigen Droidenpiloten, der von einer Frau identifiziert wurde.

Das Zwei-Jahreszeiten-Programm Buck Rogers im 25. Jahrhundert (NBC, 1979-1981) haben gezeigt, dass interstellare Reisen unter Verwendung von Sternentoren durchgeführt werden. Vier in einem Diamanten im Weltraum angeordnete Lichter zeigten, dass sich das Stargate geöffnet hatte und Zugang zum Hyperraum bot. Ein ähnliches Konzept war bei J. Michael Straczynski physischer präsent Babylon 5 (Syndicated and TNT, 1993-1998). In dieser Show stellten externe „Jumpgates“, die mithilfe computergenerierter Bilder gezeigt wurden, die physische Infrastruktur bereit, um stabile Wirbel in den Hyperraum zu erzeugen.

Die Idee künstlicher Raum-Zeit-Wirbel als Leitungen schöpfte ihre Kraft aus Spekulationen, die in der technischen und populären Literatur veröffentlicht wurden. Spekulationen über Wurmlöcher müssen jedoch von Schwarzen Löchern unterschieden werden, die echte astronomische Phänomene sind. Geschichten mit Schwarzen Löchern beinhalten oft Zeitdilatation. Einsteins Theorien – einschließlich der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie – erklären, dass eine Person, die sich in der Nähe eines massiven Gravitationsfeldes bewegt, die Zeit langsamer erlebt. Die Handlung des Regisseurs Christopher Nolan Interstellar (2014) nutzten Jetlag für dramatische Zwecke und stellten auch einen großen Sprung nach vorne bei visuellen Effekten dar. Um den sich schnell drehenden Effekt des Schwarzen Lochs zu erzeugen, half der theoretische Astrophysiker Kip Thorne dem Interstellar Produktionsteam. Das resultierende Schwarze Loch erschien als dreidimensionales, kugelförmiges Raum-Zeit-Loch und zog das gesamte Licht um sich herum. Als das Event Horizon Telescope-Projekt 2019 ein echtes Schwarzes Loch vorstellte, zeigte dieses Bild, wie nah die Realität war. InterstellarDie fiktive Vorstellung von war gekommen.

READ Angebliche Lebensspuren: Forscher bezweifeln den Venus-Sensationsfund Diese Erklärung der verschiedenen Aspekte eines Schwarzen Lochs zeigt die jüngste dreidimensionale Visualisierung. (NASA Goddard Space Flight Center / Jeremy Schnittman)

Obwohl sich Schriftsteller seit Hunderten von Jahren Reisen zu Weltraumzielen vorgestellt haben, ist die Verwendung von Reisen, die schneller als Licht sind, als Erzählmittel noch relativ jung. Als die Schallmauer verblasste und das Weltraumzeitalter zu steigen begann, stellten sich Schriftsteller Möglichkeiten für interstellare Reisende vor, die Weite des Weltraums zu durchqueren. Noch wichtiger ist, dass die Öffentlichkeit plausible Erklärungen für Reisen erwartet, die schneller als Licht sind, um die glaubwürdigen Geschichten zu beurteilen.

Dr. Margaret A. Weitekamp ist Vorsitzende der Abteilung für Weltraumgeschichte des Museums und Autorin von „Ahead, Warp Factor Three, Mr. Sulu“: Vorstellung interstellarer Reisen, die schneller als Licht in der Weltraum-Science-Fiction sind. “” Das Journal der Populärkultur 52 (2019), 1036 & ndash; 57.