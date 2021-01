Brenden Aaronson bereit für den ersten Start bei Red Bull Salzburg für Cheftrainer Jesse Marsch

Getty Images



Brenden Aaronson wird heute sein Debüt für den neuen Verein Red Bull Salzburg geben, nachdem er in der Startaufstellung für das Heimspiel der österreichischen Bundesliga gegen den SV Ried genannt wurde.

Aaronson trat am Sonntag zum ersten Mal für den österreichischen Meister an, spielte 24 Minuten beim 2: 0-Auswärtssieg gegen SCR Altach und wurde von Chef Jesse Marsch für das heutige Spiel gegen eine Mannschaft auf Platz 10 der 12 in die Startaufstellung versetzt . – Teamabteilung.

Aaronson hatte für Salzburg eine glänzende Leistung gezeigt, darunter einen Freistoß in der 80. Minute, der dazu führte, dass Stefan Haudum eine rote Karte erhielt. In einem Testspiel zur Saisonmitte gegen SK Vorwarts Steyr beeindruckte er ebenfalls und erzielte den zweiten Treffer beim 6: 0-Sieg Anfang Januar. Ihre Belohnung ist ein wettbewerbsfähiger erster Saisonstart gegen eine Mannschaft, die sie in den letzten 19 Spielen nur einmal verloren haben.

Der 20-Jährige trat Anfang des Monats seinem Verein bei, nachdem Salzburg im Oktober einen ersten 6-Millionen-Dollar-Deal mit Philadelphia Union abgeschlossen hatte. Aaronson bestritt 57 Spiele für den MLS-Club, erzielte sieben Tore und sechs Vorlagen.

Über seinen Wechsel nach Österreich sagte Aaronson im Oktober gegenüber Sky Sports: „Es kommt meinem Spiel, der Art und Weise, wie sie spielen, dem Training und dem Trainer (Marsch) wirklich zugute. Es ist alles aufgefallen. Es hat mir Sinn gemacht, den Wechsel zu machen war ein Traum, seit ich jung war, um in Europa zu spielen, also kann ich es kaum erwarten, loszulegen. “