Beste Dokumentationen zum Streamen auf Netflix, HBO Max, Showtime und mehr

Vor langer Zeit hätten Dokumentarfilme einen schlechten Ruf bekommen können, weil sie nicht die filmische Flucht bieten, die einer Action-Adventure-Odyssee oder Superhelden-Extravaganz innewohnt. Aber um ehrlich zu sein, die All-Capitalized Truth präsentiert reichhaltige Geschichten, die sich selbst unsere kreativsten Autoren nicht vorstellen konnten, und die Zuschauer erkennen heutzutage, dass hier einige der überzeugendsten Handlungsstränge liegen. .

Vom betrügerischen Chaos des Fyre Festivals und des Gesundheitstechnologieriesen Theranos bis hin zu den komplizierten Live-Auftritten der Prominenten Britney Spears, Kurt Cobain und Janis Joplin führen Dokumentarfilme das Publikum durch einen Bau fesselnder, sachlicher Unterhaltung. Wie sonst hätten wir jemals Zugang zu den großen Raubtieren des kenianischen Masai Mara National Reserve („African Cats“) oder eines südafrikanischen Seetangwaldes („My Octopus Teacher“)?

Lebenslange Lernende können sich Ava DuVernays „13th“ ansehen, der die Verbindung zwischen dem amerikanischen Rassismus und seinem Gefängnissystem hervorhebt, oder „Crip Camp“ und seine Präsentation der amerikanischen Menschenrechtsrevolution. Auf der anderen Seite werden Musikgeschichtsinteressierte es genießen, bei “Echo in the Canyon” über die Laurel Canyon-Musikszene der 60er Jahre nachzudenken oder die Größe und Feindseligkeit der Brüder Gallagher mit “Oasis: Supersonic” zu schwelgen.

Diese Sachgeschichten dienen auch als Gefäße, um die komplizierte Natur der menschlichen Erfahrung anzusprechen und wie größere sozioökonomische Modelle unser Leben bestimmen. Dennoch kann das Publikum im Coming-of-Age-Skatefilm “Minding the Gap” etwas Verständnis finden oder sogar die Niedlichkeit von Fred Rogers in “Won’t You Be My Neighbor?” “

Auf Netflix, HBO Max, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und Showtime, Vielfalt hat Sie abgedeckt, um die besten Dokumentationen zu finden, die Sie sich gerade ansehen können. Siehe die vollständige Liste unten.