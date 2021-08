Starliner-Untersuchung geht weiter

WASHINGTON – Boeing setzt seine Untersuchung des Problems mit dem Triebwerk fort, das den Start seines kommerziellen Besatzungsfahrzeugs CST-100 Starliner verzögerte, aber bald in Terminkonflikte sowohl auf der Internationalen Raumstation als auch mit seiner Trägerrakete geraten könnte.

In einer Erklärung vom 6. August sagte Boeing, es werde weiterhin untersuchen, warum sich mehrere Ventile im Antriebssystem des Raumfahrzeugs während des Countdowns zum Startversuch der Mission am 3. August unerwartet in der geschlossenen Position befanden Testflug. Boeing räumte den Start etwa drei Stunden vor dem geplanten Start auf wegen des Problems.

Der Starliner befindet sich auf seiner Atlas-5-Rakete wieder in der Vertical Integration Facility (VIF) im Space Launch Complex 41 in Cape Canaveral und gibt Ingenieuren Zugang zum Raumfahrzeug. Sie konnten einige Ventile öffnen, indem sie einen neuen Befehlssatz gaben.

„Vorsichtiger Optimismus ist ein guter Weg, um zu beschreiben, wie sich das Team fühlt“, sagte John Vollmer, Vizepräsident und Programmmanager der Boeing-Vertriebsteams, in einer Erklärung.

Es ist nicht klar, was die Fehlfunktion der Ventile verursacht hat, obwohl Boeing in einer früheren Erklärung gesagt hat, dass sie Softwareprobleme ausgeschlossen haben. Eine Möglichkeit sind Schäden wie das Eindringen von Wasser während eines schweren Gewitters kurz nach dem Einsatz der Rakete auf der Plattform am 2. August.

Weder die NASA noch Boeing haben einen neuen Starttermin für die OFT-2-Mission festgelegt. Boeing sagte in seiner Erklärung, dass es “mehrere Startmöglichkeiten für Starliner im August bewertet” und mit der NASA und der United Launch Alliance zusammenarbeiten wird, um einen geeigneten Starttermin festzulegen.

Die NASA sagte in ihrer eigenen Erklärung vom 6. August, dass sie und Boeing „weiterhin die Zeitpläne basierend darauf bewerten werden, wo die Fehlerbehebungsbemühungen sie hinführen, bevor sie entscheiden, wann der nächste offizielle Start des Flugzeugs stattfindet. OFT-2-Mission“.

Eine Kombination von Faktoren könnte zu einer längeren Verzögerung führen, wenn die OFT-2-Mission nicht bis Ende August startet. Eine Falcon 9 soll am 28. August die Frachtmission CRS-23 zur ISS starten. Es wird denselben Docking-Port wie Starliner für OFT-2 verwenden, was bedeutet, dass die NASA die CRS-23 entweder verschieben oder bis zum Ende dieser Mission warten muss, wenn OFT-2 seine Mission nicht bis Ende August abschließt , voraussichtlich frühestens Ende September.

Zu diesem Zeitpunkt muss sich die ULA jedoch auf die Vorbereitungen für ihren nächsten Start von Atlas 5 konzentrieren, die NASA-Mission zum Asteroiden Lucy. Diese Mission hat ein dreiwöchiges Startfenster, das Mitte Oktober geöffnet wird. Der Atlas 5 für OFT-2 sollte „entstapelt“ und Lucys im VIF zusammengebaut werden, wobei das Raumfahrzeug dann installiert und getestet wird. Angesichts des engen Fensters für Lucy werden weitere Tests des Fahrzeugs wahrscheinlich lange vor dem Öffnen des Startfensters auf Probleme stoßen.

Erschwerend kommt hinzu, dass dies auf dem Höhepunkt der tropischen Wettersaison stattfindet, wobei die Möglichkeit von Tropenstürmen und Hurrikans die Starts oder Startvorbereitungen um Tage verzögern kann.

Wenn OFT-2 nicht startet, wenn sein Atlas 5 entstapelt werden muss, um sich auf die Lucy-Mission vorzubereiten, besteht die nächste Gelegenheit möglicherweise erst im November, nachdem die SpaceX Crew Dragon Crew-3-Mission Ende Oktober gestartet wurde. und die Crew-2-Mission kehrt nach Hause zurück und gibt einen Docking-Port für Starliner frei.