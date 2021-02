Spezialisierte Zentrale in Großbritannien durch Feuer geleert

Das Hauptquartier von British Specialized wurde gestern Abend durch einen Brand zerstört, als die Londoner Feuerwehrleute vier Stunden lang versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Londoner Feuerwehr (LFB) wurde am Samstag um 18.36 Uhr alle sechs Uhr angerufen, wo zwölf Feuerwehrautos und etwa achtzig Feuerwehrleute eingesetzt wurden, um das Feuer im Chessington Business Park zu bekämpfen. Der LFB fand niemanden, der durch das Feuer verletzt wurde, aber ein Lagerhaus wurde zerstört.

Kirsty Woodcock, Marketing Manager für Specialized in Großbritannien, sagte Wöchentliches Radfahren: „Gestern Abend wurden wir darüber informiert, dass ein Brand unser britisches Hauptquartier in Chessington getroffen hat. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber leider hatte das Feuer verheerende Auswirkungen auf unsere Büros. In einigen Geschäftsbereichen wird es kurzfristige Änderungen geben, aber unser Lager befindet sich an einem anderen Ort, und die Passagiere sollten nicht betroffen sein.

Neil Guyett, der Kommandeur der LFB-Station, der die Szene besuchte, sagte: „Feuerwehrleute kamen, um ein gut entwickeltes Feuer zu finden, und arbeiteten hart daran, es bei einem langwierigen Vorfall unter Kontrolle zu bringen. Im Gewerbegebiet war dichter Rauch. “”

Die Ursache des Brandes ist unbekannt, aber die LFB Fire Investigation Unit und die Metropolitan Police untersuchen derzeit, was den Brand ausgelöst haben könnte.