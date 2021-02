Target macht einen massiven Kauf von 2 und erhält 1 kostenlosen Verkauf für Videospiele

Target ist kein Unbekannter für solide wöchentliche Videospielverkäufe, aber einer der einzigartigsten Rabatte in der jüngsten Vergangenheit hat heute begonnen. Der Deal ermöglicht es Kunden, fast alle zwei Videospiele zu kaufen und dann eines kostenlos zu bekommen. Während dies wie eine ziemlich häufige Werbung erscheint, breitet sich der Verkauf auch auf andere Medien aus.

Insgesamt ermöglicht Target Kunden derzeit, zwei Videospiele, Bücher, Filme oder Musikalben zu kaufen und dann einen dritten Artikel kostenlos zu erhalten. Wenn die Einzelhandelskette dieses Angebot hat, ist es normalerweise nur auf Artikel derselben Kategorie beschränkt. Aber wenn Sie sich jetzt entscheiden, einen Film, ein Buch und dann eine Schallplatte aus dem Laden zu holen, erhalten Sie das billigste dieser drei Artikel kostenlos. Dies ist eine gute Möglichkeit zum Mischen und Anpassen, falls Sie nicht drei Elemente desselben Typs auswählen möchten.

In Bezug auf den Abschnitt über Videospiele in diesem Angebot (was Sie sicherlich am meisten interessiert, wenn Sie diesen Artikel lesen) umfasst der Verkauf eine Reihe von Titeln, die bei Target zum Verkauf angeboten werden. Obwohl nicht alle Stock-Videospiele von Target in dieser Aktion enthalten sind, sind einige bemerkenswerte Veröffentlichungen aus den letzten Monaten enthalten. Es erstreckt sich sogar auf einige Spiele der nächsten Generation auf PlayStation 5 und Xbox Series X. Und überraschenderweise sind einige Erstanbieter-Spiele von Nintendo Switch sogar in dieser Liste enthalten, was häufig eine Seltenheit ist.

Hier ist eine kurze Liste einiger der vielen, vielen Spiele, die im Verkauf enthalten sind:

Call of Duty: Black Ops des Kalten Krieges

Grand Theft Auto V

Tony Hawk 1 + 2 Profi-Skater

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Final Fantasy VII Remake

Assassins Creed Valhalla

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Cyberpunk 2077

Unsterbliche Fenyx Rising

Wenn Sie die vollständige Liste der in dieser Aktion enthaltenen Spiele sehen möchten, können Sie dies tun Besuchen Sie die Target-Website hier um sie alle zu finden. Diese Aktion gilt nur für diese Woche. Wenn Sie sie also nutzen möchten, haben Sie nur bis Samstag, den 13. Februar Zeit, dies zu tun.