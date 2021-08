SPD-Umfragen vor Merkels CDU, seit 15 Jahren unerhört

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nimmt am 9.

LONDON – Die nächsten Wahlen in Deuschland ist jetzt noch unberechenbarer geworden.

Wähler gehen in die Wahlurne 26. September und die neueste Umfrage von Forsa zeigt, dass die Unterstützung für die SPD auf 23% der Stimmen gestiegen ist. Das konservative CDU/CSU-Bündnis von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf 22% gefallen. Damit hat die SPD erstmals seit 15 Jahren das CDU/CSU-Bündnis in Umfragen überholt.

Die SPD ist die Junior-Koalitionspartei in der erweiterten Regierung von Merkel, die sich nach 16 Jahren an der Macht aus der Politik zurückzieht. Die SPD hat in der Vergangenheit mit den Konservativen koaliert, eine Vorstellung, die von ihren Anhängern allgemein als negativ angesehen wurde, weil sie ihre Agenda nicht voranbringen kann. Doch das scheint sich nun zu ändern.

Angeführt von Kanzlerkandidat Olaf Scholz haben die deutschen Sozialdemokraten nach der schlimmsten Naturkatastrophe des Landes seit Jahrzehnten an Popularität gewonnen. Bei sintflutartigen Regenfällen im vergangenen Monat kamen fast 200 Menschen ums Leben und Hunderte weitere wurden verletzt, als katastrophale Überschwemmungen Grundstücke und Plantagen verwüsteten.

Eine weitere Umfrage, durchgeführt von INSA, zeigte am Sonntag die SPD auf Augenhöhe mit der CDU/CSU.

Das letzte Mal, dass die SPD die wichtigste Partei in der deutschen Koalitionsregierung war, war 1998, als sie sich mit den Grünen zusammenschloss.