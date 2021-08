ND-Gitarrist tritt live mit Green Day in Minneapolis auf

Green Day, Fall Out Boy und Weezer schütteln derzeit das Gesicht des Landes auf der Hella Mega-Tour. Als mein Newsfeed mit Fotos und Videos überflutet wurde Minneapolis-Show im Zielfeld Letzten Montag habe ich ein Video gesehen, bei dem mir die Kinnlade runterfällt. Jemand, den ich kannte, stand mit Green Day auf der Bühne und spielte Gitarre neben Billie Joe Armstrong!

Adelina Colucci aus North Dakota (ursprünglich aus Missoula, MT, aber wir beanspruchen sie für diese tolle Geschichte) war eine von über 35.000 Fans, die jedes Wort jedes Green Day-Songs riefen, als sie ausgewählt wurde, mit der Band auf der Bühne Gitarre zu spielen! Sie betrat die Bühne und tötete die 1990 Lied “Wissen” auf der Gitarre, bevor Sie einen epischen Sprung wagen. Also musste ich die Hand ausstrecken und fragen, wie diese einzigartige Erfahrung war.

Adelina war schockiert, diejenige zu sein, die ausgewählt wurde, mit einer Band aufzutreten, von der sie sagt, dass sie sie schon vor ihrer Geburt liebt. Als ich sie fragte, was in ihrem Kopf vorging, als sie die Bühne betrat, antwortete Adelina: “Mach keine Witze vor Billie.” Und obwohl Zehntausende von Leuten zusahen, sagte Adelina, es sei alles weggenommen worden, und es waren nur sie und Green Day, sonst nichts.

Als ob das Spielen mit ihrer Lieblingsband nicht schon aufregend genug wäre, wurde Adelina auch noch die Gitarre angeboten, die sogar unterschrieben wurde! Anstatt es in ihrer Green Day-Coverband zu spielen (in der Adelina die “Billie” ist), wird sie es in eine Vitrine stellen, um es sicher aufzubewahren. Und sollte sie jemals wieder auf der Bühne stehen, um die Hauptrolle zu spielen, würde sie gerne “This Means War” mit Avenged Sevenfold aufführen.

Green Day hat den Moment sogar auf seinem Instagram gepostet!

