SpaceX-Toilettenleckproblem wird Astronauten zwingen, Notfall-“Unterwäsche” zu tragen

Stattdessen wird sich die Crew auf „Unterwäsche“ verlassen müssen, sagte Steve Stich, Leiter des kommerziellen Crew-Programms der NASA, am Freitagabend gegenüber Reportern.

SpaceX entdeckte letzten Monat erstmals ein Problem mit der Toilette seines Raumfahrzeugs, als es eine andere Crew Dragon-Kapsel inspizierte. Das Unternehmen stellte fest, dass sich ein Schlauch, mit dem Urin in einen Vorratstank geleitet wurde, abgelöst hatte und ein unter dem Boden der Kapsel verstecktes Leck verursachte. Es ist eine Saga, die zu diesem Zeitpunkt alle drei Raumschiffe des Unternehmens beeinflusst hat.

Die NASA hat nicht angegeben, wie lange die vier Astronauten – Shane Kimbrough und Megan McArthur von der NASA, der französische Astronaut Thomas Pesquet von der Europäischen Weltraumorganisation und Akihiko Hoshide aus Japan – müssen mit einer unbrauchbaren Toilette an Bord ihrer Crew Dragon-Kapsel sein. Bisher sind nur zwei Crew Dragon-Raumschiffe mit Personen an Bord von der ISS zurückgekehrt, und die erste dieser Reisen hat 19 Stunden gedauert, während die zweite nur sechs Stunden gedauert hat.

Das Timing wird von mehreren Faktoren abhängen, darunter wie sich die Orbitaldynamik und das Wetter auf die Rückreise auswirken, aber “wir arbeiten daran, immer zu versuchen, diese Zeit zwischen dem Abdocken und der Landung zu minimieren, und das werden wir mit diesem Flug tun. “Stich fügte hinzu. .

Ein Problem mit der Crew Dragon Toilette war anfangs während der Inspiration4-Mission von SpaceX identifiziert im September, die auf der ersten rein touristischen Mission vier Menschen in den Orbit beförderte, wo sie drei Tage verbrachten.

Jared Isaacman, der Kommandant und Finanzier der Inspiration4-Mission, wie sie genannt wurde, sagte CNN Business letzten Monat, dass während der Mission ein Alarm ausgelöst wurde, der die Besatzung auf ein Problem mit dem Luftgebläse aufmerksam machte. Er sagte, er und seine Reisegefährten müssten vor Ort mit SpaceX-Controllern zusammenarbeiten, um die Probleme zu lösen.

Das Problem bereitete der Inspiration4-Besatzung keine ernsthaften Probleme, und es gab keine Berichte über das Eindringen von Körperflüssigkeiten in die Kapsel. Aber nachdem die Inspiration4-Crew zur Erde zurückgekehrt war, nahm SpaceX ihr Raumschiff auseinander, um weiter zu untersuchen, was schief gelaufen sein könnte.

“Es gibt einen Vorratstank, in dem der Urin aufbewahrt wird [and] da ist ein Schlauch, der getrennt oder abgezogen ist “, sagte William Gerstenmaier, ein ehemaliger stellvertretender Administrator bei der NASA, der jetzt als Hauptmissionssicherung von SpaceX arbeitet. Urin gelangt hauptsächlich nicht in den Vorratstank, sondern in erster Linie in das Systembeatmungsgerät. “

Die Situation zeigt, dass Raumfahrzeuge, die alle erforderlichen Testflüge durchgeführt haben, überprüft und genehmigt wurden und sogar vollständige Missionen abgeschlossen haben, sich immer noch als Konstruktionsrisiken erweisen können.

Auf den Toiletten von Raumfahrzeugen werden Ventilatoren verwendet, um einen Sog zu erzeugen und den Urinfluss zu kontrollieren, da Abfall in der Mikrogravitationsumgebung des Weltraums in alle möglichen Richtungen gehen kann – und geht.

In diesem speziellen Fall bemerkte die Inspiration4-Crew keine Exkremente, die in der Kabine herumschwammen, da das Leck immer noch in abgedichtete Bereiche unter dem Boden verblieb, sagte Gerstenmaier.

SpaceX arbeitet daran, das Problem der Raumsonde Inspiration4 namens Resilience zu bereinigen und zu beheben. Eine brandneue Crew Dragon-Kapsel namens Endurance, die voraussichtlich am Mittwoch vier weitere Astronauten zur ISS bringen wird, wird den Patch eingebaut haben.

Aber die Gruppe von vier Astronauten, die bereits an Bord der ISS war, schiffte sich dort im April ein, bevor die Toilettenprobleme entdeckt wurden. Ihre Kapsel, die Crew Dragon Endeavour, blieb mit der ISS verbunden, diente als potenzielles Rettungsboot und war bereit, sie nach Hause zu bringen. Und als die Astronauten kürzlich die Kapsel inspizierten, stellten sie fest, dass es auch eine undichte Toilette gab und Urin in den Wänden austrat. Da sie sich aber noch im Weltraum befinden, haben sie keine Möglichkeit, das Problem sofort zu beheben.

Die Raumstation hat eigene Toiletten, das ist also kein Problem, solange sich die Astronauten noch an Bord des Orbit-Labors befinden. Aber sobald sie ihre Kapsel besteigen und ihre Heimreise antreten – was laut NASA bereits an diesem Wochenende passieren könnte – müssen sie sich auf die Option vorübergehender Unterwäsche verlassen.

Das Raumfahrzeug sollte immer noch relativ sicher zu fliegen sein, wenn auch nicht etwas weniger komfortabel als zuvor.

SpaceX hat eine Reihe von Bodentests durchgeführt, um sicherzustellen, dass Die Aluminiumstruktur des Crew Dragon konnte dem austretenden Urin standhalten und die Substanz war nicht gefährlich ätzend geworden.

Im Grunde schmierten die SpaceX-Forscher Metallstücke in Urin, die mit Oxone vermischt waren – der gleichen Substanz, die an Bord der Crew Dragon verwendet wurde, um Ammoniak aus dem Urin zu entfernen –, um zu sehen, wie es damit reagieren würde. Sie stellten es in eine Kammer, um das Vakuum des Weltraums nachzuahmen, und fanden eine begrenzte Korrosion, sagte Gerstenmaier.

“Wir werden die Dinge überprüfen, wir werden die Dinge dreimal überprüfen und wir haben noch ein paar weitere Proben, die wir aus den Kammern nehmen und inspizieren werden”, sagte er letzte Woche. “Aber wir werden bereit sein zu gehen und sicherzustellen, dass die Crew sicher zurück ist.”