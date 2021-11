Schneller als Mick Schumacher: Marko verteidigt Entscheidung, Yuki Tsunoda einen F1-Sitz zu geben

Helmut Marko hat mit Red Bull die Formel 1 in vielerlei Hinsicht revolutioniert. Am bemerkenswertesten ist ohne Zweifel das Konzept junger Fahrer, die schnell die Ränge der F1 aufsteigen. Und Markos neuestes Wunderkind ist Yuki Tsunoda.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

In einer “Long Read” auf der Formel-1-Website wurde enthüllt, dass Helmut Marko eine wichtige Rolle beim schnellen Aufstieg des Japaners in die Formel 1 gespielt hat.

Apropos Tsunodas Zeit in F2, sagte Marko-

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

„Während der Meisterschaft sprachen alle über Schumacher, aber Yuki war der Schnellste. Es war klar, dass wir ihn in die F1 bringen mussten. Und in Bahrain, als er für Alpha Tauri debütierte, war er sofort dabei.

Formel 1 F1 – Bahrain Grand Prix – Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain – AlphaTauris Yuki Tsunoda in Aktion während REUTERS / Hamad I Mohammed Testing

Mick Schumacher kam in der Formel 1 am F2-Meisterschaft gewinnende Welle. Aber das Vertrauen von Helmut Marko in Tsunoda beruhte nicht auf seinen Rennsiegen, sondern einfach auf seiner Pace.

Es zahlte sich aus, denn der Haas-Fahrer hatte während der gesamten Saison zu kämpfen, als Tsunoda von Anfang an einen lebhaften Einblick in sein Versprechen gab und Markos Vertrauen vom ersten Tag an zurückzahlte.

Von F3 über F2 bis F1 führte Marko für Yuki Tsunoda . den Weg

Nachdem er für Hondas Dream Project unterschrieben hatte, war Tsunoda auf Markos Radar und seine konstante Leistung und Pace veranlasste den Österreicher, ihn zu einer Probefahrt in einem F3-Auto einzuladen.

„Er war sofort konkurrenzfähig, vor allem in den schnellen Kurven, er war besser als alle anwesenden Fahrer. Ich überprüfe die Ergebnisse. Wenn es gut aussieht, dann habe ich ein Date mit ihnen. Yuki sah gut aus“ Marko hat geredet seines F3-Tests.

Helmut Marko war maßgeblich daran beteiligt, Tsunoda 2018 für die F3 Jenzer Motorsports zu verpflichten, da die F3 die schnellste Route F1 vorzubereiten.

In F3 war Alpha Tauri-Manager Franz Tost beeindruckt von der fantastischer Job.

Tsunoda setzte seinen rasanten Aufstieg fort und wurde in die F2 befördert, wo Marko sich ein hohes Ziel setzte; Platz unter den ersten drei, und er tat es.

Die Weichen waren gestellt, Tost bereits an Bord, Yuki Tsunoda stieg in die Formel 1 auf.

Tsunoda kämpft, drängt ihn aber in seine Rookie-Saison, hat aber Vertrauen

In seiner ersten Saison kämpfte Tsunoda in der F1.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Auch wenn Red Bull mit seinen jungen Fahrern bekanntlich nicht geduldig ist, sind sie mit Tsunoda bereit, einen Ausnahme.

Es ist nur natürlich zu erwarten, dass Yuki Tsunoda früher oder später in einem Red Bull sein wird.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Denn bei Tsunoda hat Helmut Marko nicht nur eines der besten Renntalente der letzten Zeit gefunden, sondern einen engagierten Profi mit einer „Win egal was“-Mentalität, für die Red Bull de Marko genau das steht.