SpaceX stattet erstes Raumschiff-Triebwerk der Orbital-Klasse mit Gitterquerrudern und Raptor-Triebwerken aus

Innerhalb von zwei Tagen stattete SpaceX den ersten Super Heavy-Booster der Orbitalklasse von Starship mit vier Kühlergrillflossen in Autogröße aus, stapelte die Rakete auf ihre volle Höhe und begann mit dem Installationsprozess von bis zu 29 Raptor-Triebwerken.

In dem, was CEO Elon Musk als „stellaren Basiszustrom“ bezeichnete, schickte SpaceX Berichten zufolge Hunderte von Mitarbeitern, die normalerweise in Kalifornien, Florida und Zentraltexas stationiert waren, nach Boca Chica. Dort arbeitete SpaceX monatelang daran, die erste Orbital-Startrampe und das erste Raumfahrzeug und Booster der Orbital-Klasse zu bauen und alle drei so schnell wie möglich auf einen ersten „Orbital-Testflug“ vorzubereiten. Ursprünglich geplant, nein später dass Musks äußerst ehrgeiziges Ziel im Juli 2021 ohne Überraschung kam und ging, aber SpaceX scheint auf dem Weg zu einem “Ziel für den Mond” zu sein; Fehlschlagen; Unter den Sternen fallen “, während alle Teile des Orbitalstartdebüts von Starship beginnen, zusammenzukommen.

In den letzten Tagen wurde sehr deutlich, dass sich SpaceX wahrscheinlich schneller bewegt, als selbst seine optimistischsten Anhänger erwartet hatten.

Am 30. Juli, nach weniger als zwei Tagen Montage, wurde der fertige (obere) Methantankstapel von Super Heavy Booster 4 – 13 Ringe und ~ 25 m (85 ft) hoch – kurzzeitig aus der “großen Bucht” gezogen. Von SpaceX nach Boca Chica. Stunden später wurde der Booster-Tank zusammengeklappt und SpaceX-Techniker begannen mit der Installation von vier Stahlgitterflossen in Autogröße. Eineinhalb Tage später waren alle vier Querruder eingebaut.

Im Gegensatz zu den berühmten gegossenen Titan-Kühlergrill-Finnen der Falcon-Booster sind die Finnen von Super Heavy aus geschweißtem Stahl (viel schwerer, aber viel billiger) gefertigt und nicht zum Zurückziehen ausgelegt, was bedeutet, dass sie jederzeit in ihrer Konfiguration bleiben. Die feststehenden (aber drehbaren) Kühlergrillrippen des B4 ermöglichen zwar auch ein viel einfacheres Design, erleichtern aber auch die Fange Super Heavy Booster – wie Elon Musk sagte, das ist der Plan – auf ihren Gitterfinnen mit ein riesiger Turm mit Armen.

Fast unmittelbar nach der Installation der letzten Gitterflosse bewegte SpaceX den größten Stapel von Flüssigsauerstofftanks (hinten) des Super Heavy B4 auf einen für den Transport optimierten Träger und stapelte den neuen Methantank mit Rippen oben auf der Rakete und hob ihn an bis zu seiner vollen Höhe von ~ 65 m (~ 215 ft). Nach dem Stapeln benötigt ein Team von SpaceX-Schweißern mindestens mehrere Stunden, um die beiden Stahl-Booster-Abschnitte zu einer monolithischen Rakete zu verbinden.

Während die Techniker an der Fertigstellung der Booster 4-Flugzeugzelle arbeiteten, akzeptierte SpaceX die Lieferung von nicht weniger als fünf Raptor-Triebwerken, wodurch die Gesamtzahl der in den letzten fünf Tagen gelieferten Triebwerke auf mindestens 18 gestiegen ist, darunter zwei Varianten von Raptor Vacuum für Starship S20. .

Als Zeichen des hektischen Tempos, mit dem SpaceX arbeitet, haben Teams damit begonnen, Raptor-Motoren auf Booster 4 zu installieren Vor seine beiden Hälften wurden vollständig zusammengeschweißt. Innerhalb von Stunden wurden nicht weniger als 12 Raptor Boost (RB)-Triebwerke in einem der drei Fabrikzelte von SpaceX in Boca Chica eingesetzt und für den Einbau in den ersten flugfähigen Super Heavy aufgereiht. Da insgesamt 29 Triebwerke erforderlich sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass SpaceX versuchen würde, Booster 4 vollständig mit allen seinen Raptors auszustatten, bevor die Rakete die Straße hinunter zur orbitalen Startrampe rollt.

Laut Elon Musk könnte SpaceX versuchen, den Super Heavy-Booster auf dem Startstand / Tisch des Startplatzes (vor wenigen Tagen integriert) bereits am “~ Dienstag” zu installieren, und das Unternehmen hat bereits eine Straßensperrung beantragt Montag Nachmittag.

