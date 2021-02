SpaceX startet zum zweiten Mal den Prototyp eines SN10-Raumfahrzeugs

SpaceX hat seine neueste Version veröffentlicht Raumschiff Prototyp zum zweiten Mal und setzt damit die Vorbereitung für einen Testflug des Fahrzeugs fort.

Das Raumschiff SN10 zündete seine drei an Raptor-Motoren für einige Sekunden heute (25. Februar) um 17:57 Uhr EST (2257 GMT) in einem “statischen Brand” -Test am SpaceX-Standort in Südtexas in der Nähe des Dorfes Boca Chica an der Golfküste des Bundesstaates.

Das erste statische Licht von SN10 , die am Dienstag (23. Februar) stattfand, enthüllte offenbar ein Problem mit einem der Raptors des Fahrzeugs. SpaceX schnell Motor ausgetauscht und bereitete SN10 für ein weiteres statisches Feuer vor, eine gemeinsame Überprüfung der Raketen des Unternehmens vor dem Flug.

Raumschiff und Super Heavy: Bilder von SpaceX-Fahrzeugen, die den Mars kolonisieren

STATISCHES FEUER! Das Raumschiff SN10 feuert alle drei Triebwerke nach einem rekordverdächtigen Raptor-Wechsel ab. Die große Frage ist, ob dies ein guter Test war. In diesem Fall könnte der Start in wenigen Tagen erfolgen. Mary (@BocaChicaGal) und die gesehenen Bots: ➡️https: //t.co/njq1OHR4VB pic.twitter.com/zz0z6MWJVD25. Februar 2021 Mehr erfahren

Wenn heute alles gut gegangen wäre, könnte der SN10 (“Serial No. 10”) sehr bald starten, vielleicht in den nächsten Tagen. Das Fahrzeug wird ungefähr 10 Kilometer in den Himmel von Südtexas fliegen, ein ähnlicher Ausflug in großer Höhe angetrieben von den dreimotorigen Prototypen SN8 und SN9 9. Dezember bzw. 2. Februar.

Diese beiden Flüge verliefen bis zum Ende gut. SN8 und SN9 trafen ihre Ziellandezonen, überlebten den Treffer jedoch nicht. explodiert in riesige Feuerbälle .

SpaceX entwickelt Starship, um Menschen und Güter zum Mond, zum Mars und darüber hinaus zu transportieren. Das System besteht aus zwei vollständig wiederverwendbaren Teilen: einem 50 Meter hohen Raumschiff namens Starship und einer massiven Rakete namens Super Heavy.

Das letzte Raumschiff wird sechs Raptors haben, und Super Heavy wird von rund 30 Motoren angetrieben, sagte Elon Musk, Gründer und CEO von SpaceX.

Das endgültige und einsatzbereite Raumschiff könnte bald fliegen, wenn alles nach Plan läuft. SpaceX hofft, in diesem Jahr einen Prototyp in die Umlaufbahn bringen zu können, und Musk sagte kürzlich, er glaube, dass das System dies sein wird stehlen regelmäßig Menschen bis 2023 .