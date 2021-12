SpaceX startet den Starship SN20-Prototyp vor dem historischen Testflug neu

Der neueste Prototyp des Raumschiffs von SpaceX blies erneut Feuer.

das Schiff Das SN20-Fahrzeug führte am Mittwoch (29. Dezember) auf der Starbase-Site des Unternehmens in Südtexas einen „statischen Feuertest“ durch und zündete kurz seine Raptor-Triebwerke, während es am Boden verankert blieb.

Der Test setzte die Startbereitschaftskampagne der SN20 („Serial No. 20“) fort, die in den kommenden Monaten den allerersten Orbitaltestflug des Starship-Programms durchführen soll. Dieser historische Start war für Januar oder Februar geplant, wird aber jetzt stattfinden frühestens Anfang März weil die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration gerade den geschätzten Fertigstellungstermin für eine erforderliche Umweltprüfung der Sternenbasis vom 31. Dezember auf den 28. Februar verschoben hat.

SN20 hat bereits statische Brände durchgeführt. Das Fahrzeug hat sich gezündet seine sechs Raptoren 12. November zum Beispiel. Mittwochs Tortur, die NASA-Raumflüge übertragen live , möglicherweise auch alle sechs Triebwerke beteiligt gewesen sein, obwohl SpaceX dies noch bestätigen muss.

EspaceX entwickelt Starship, um Menschen und Güter zum Mond, zum Mars und darüber hinaus zu bringen. Das Fahrzeug besteht aus zwei Teilen, die beide so konzipiert sind, dass sie vollständig und schnell wiederverwendbar sind: einem riesigen Booster der ersten Stufe namens Super Heavy und einem großen Raumschiff namens Starship.

Prototypen von Raumfahrzeugen sind bereits geflogen, jedoch nur auf kurzen Eskapaden, die maximale Höhen von etwa 10 Kilometern erreichten. Bei diesen früheren Starts waren Raumschifffahrzeuge mit nicht mehr als drei Raptoren beteiligt, und keiner davon startete auf einem Super Heavy Booster.

Beim nächsten Orbitalflug wird die SN20 auf einem Super Heavy namens Booster 4 fliegen, der selbst 29 Raptors trägt. Wenn alles nach Plan verläuft, wird Booster 4 kurz nach dem Start im Golf von Mexiko abstürzen und SN20 in die Umlaufbahn fliegen und schließlich in der Nähe der hawaiianischen Insel Kauai landen.

Weitere Testflüge werden wahrscheinlich bald folgen, da SpaceX darauf abzielt, Starship relativ schnell zum Laufen zu bringen. Die NASA wählte Starship als ersten bemannten Lander für ihre Artemis-Programm , die Mitte des Jahrzehnts Menschen zum Mond schicken soll.

Und der japanische Milliardär Yusaku Maezawa, der kürzlich von einem 12-tägiger Aufenthalt an Bord der Internationalen Raumstation , hat eine Reise um den Mond mit Starship gebucht, deren Start für 2023 geplant ist.