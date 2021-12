Epic Games Fortnite-Server ausgefallen: Epic arbeitet an der Wiederherstellung des Spiels

Vierzehn TageDie Server sind derzeit offline, aber Epic gibt an, das Problem zu untersuchen und an einer Lösung zu arbeiten. Vierzehn Tage Die Server sind am Mittwochnachmittag ausgefallen und es ist unklar, wann das Spiel wieder online sein wird.

Vierzehn TageDie Probleme begannen mit einer Reihe von Verbindungs- und Matchmaking-Fehlern. Epos Vierzehn Tage Twitter-Kontostatus Erste benachrichtigte Spieler dass der Entwickler die Probleme um 11:13 Uhr ET überprüft. Zwei Stunden später informierte der Twitter-Account die Spieler darüber Vierzehn Tage war nicht verfügbar und dass Spieler sich nicht mehr in das Spiel einloggen könnten.Das letzte Konto-Update kam um 15:10 Uhr ET, als Epic erklärte, dass es immer noch nach einer Lösung suche, das Spiel aber vorerst noch offline sei. Der letzte Tweet endete damit, dass Epic die Spieler aktualisieren wird, wenn weitere Informationen verfügbar sind.

Wir arbeiten weiterhin an einem Fix, der Fortnite wieder online bringen wird, und schätzen die Geduld aller. Fortnite-Spielserver sind derzeit offline, während wir eine Lösung für Stabilitätsprobleme untersuchen, und wir werden ein weiteres Update bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind. pic.twitter.com/aRTnawTJgE – Fortnite-Status (@FortniteStatus) 29. Dezember 2021

Unerwartete Ausfallzeiten sind relativ selten für Vierzehn Tage, und es ist noch seltener, dass es so viele Stunden dauert. Obwohl noch nicht klar ist, was das Problem ist, wird Epic die Probleme wahrscheinlich ziemlich schnell beheben.

Weitere Informationen werden dieser Geschichte hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Update (29. Dezember um 22 Uhr ET): Vierzehn Tages-Server gingen laut a . um 18:50 Uhr ET wieder online twittern von Vierzehn Tage Twitter-Kontostatus.