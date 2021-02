SpaceX plant, im Sommer und Herbst zwei Falcon Heavy-Missionen zu starten – Spaceflight Now

SpaceX plant in diesem Jahr zwei Starts von Falcon Heavy für die US Space Force im Juli und Oktober. Laut einem Militärsprecher hat die United Launch Alliance vier nationale Sicherheits-Weltraummissionen auf ihrem Plan für 2021.

Die Falcon Heavy-Missionen sind der vierte und fünfte Flug des Drei-Kern-Schwerlastflugzeugs von SpaceX. Beide Starts starten von Station 39A im Kennedy Space Center in Florida.

Die erste Mission der Space Force auf einer Falcon Heavy-Rakete in diesem Jahr heißt USSF-44. Laut einem Sprecher der Space Force soll die Mission im Juli starten. Die USSF-44-Mission ist der vierte Flug eines Falcon Heavy seit seinem Debüt im Februar 2018.

Die Falcon Heavy wird während der USSF-44-Mission mehrere militärische Nutzlasten in eine geosynchrone Umlaufbahn in großer Höhe liefern. Die oberste Stufe der Rakete wird mehrmals abgefeuert, um die Satelliten in einer Position von mehr als 22.000 Meilen über dem Äquator zu platzieren.

Das Flugprofil der oberen Stufe umfasst einen Hügel, der zwischen den Verbrennungen mehr als fünf Stunden dauert, was die USSF-44-Mission zu einem der bislang anspruchsvollsten Starts von SpaceX macht.

Auf der die letzte Falcon Heavy Mission, Die oberste Stufe der Rakete, die im Juni 2019 startete, führte vier Verbrennungen in dreieinhalb Stunden auf einem von der Luftwaffe gesponserten Demonstrationsflug durch.

Die komplexen Umlaufmanöver der Mission vom letzten Juni waren notwendig, um 24 Satellitennutzlasten in drei getrennten Umlaufbahnen zu platzieren. Sie übten auch die Fähigkeiten des Falcon Heavy und seines Merlin-Triebwerks aus, bevor die Luftwaffe dem Werfer auf zukünftigen Flügen wie der USSF-44-Mission kritischere und teurere Nutzlasten für die nationale Sicherheit zur Verfügung stellte.

SpaceX erhielt im Februar 2019 einen Auftrag für den Start der USSF-44. In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für den Start der USSF-44 forderte das Militär künftige Startanbieter auf, davon auszugehen, dass die Gesamtmasse von zwei der Mission zugewiesenen Nutzlasten gleich ist weniger als 8.200 Pfund oder ungefähr 3,7 Tonnen.

Die Space Force hat nicht gesagt, ob noch zwei Satelliten für die USSF-44-Mission reserviert sind oder ob Beamte seit der Auftragsvergabe im Jahr 2019 mehr sekundäre Nutzlasten hinzugefügt haben. Einer der Starts der USSF-44 ist ein Mikrosatellit namens TETRA 1 von Millennium Space Systems, einer Tochtergesellschaft von Boeing mit Hauptsitz in El Segundo, Kalifornien.

Militärbeamte sagten in einer Erklärung, dass der Satellit TETRA 1 geschaffen wurde, um “Missionen und Taktiken, Techniken und Verfahren in und um die geosynchrone Umlaufbahn der Erde zu prototypisieren”.

Ein weiterer militärischer Start des Falcon Heavy mit der Bezeichnung USSF-52 ist laut Space Force frühestens für Oktober geplant. Militärbeamte gaben beim Start der USSF-52 keine Nutzlast bekannt, aber die Luftwaffe schrieb in einem Vertragsentwurf, dass die Mission eine schwere Nutzlast an eine Transferbahn liefern würde. Geostationär, ein länglicher Pfad um die Erde, der als Abwurf genutzt wird off point. für viele Satelliten, die in eine kreisförmige geosynchrone Umlaufbahn fahren.

SpaceX hat bisher drei Raketenmissionen von Falcon Heavy gestartet, die alle erfolgreich sind. SpaceX hat sieben bestätigte Falcon Heavy-Missionen in seinem Auftragsbestand, darunter beide Space Force-Missionen in diesem Jahr sowie den Start eines Viasat-Breitbandkommunikationssatelliten und des Psyche-Asteroiden-Explorers der NASA, beide im Jahr 2022. Ein einziger Falcon Heavy wird auch die ersten beiden Elemente von starten Die Lunar Gateway Space Station der NASA im Jahr 2024 und zwei Falcon Heavy-Flüge werden die Frachtmissionen von Dragon XL zum Gateway später in den 2020er Jahren verstärken.

Die Space Force USSF-67-Mission, die SpaceX im letzten Jahr zugewiesen wurde, könnte auch auf einem Falcon Heavy gestartet werden. Militärbeamte haben jedoch keinen Raketeneinsatz für diese Mission bestätigt.

Der Falcon Heavy besteht aus drei modifizierten Boostern der ersten Stufe von Falcon 9, die in einer Drei-Kern-Konfiguration miteinander verbunden sind. Die 27 Merlin-Haupttriebwerke der Rakete erzeugen ungefähr 5,1 Millionen Pfund Startschub, mehr als jede andere derzeit in Betrieb befindliche Rakete.

Alle derzeit von SpaceX unter Vertrag genommenen Falcon Heavy-Missionen werden vom Kennedy Space Center in Florida aus gestartet, wo das Unternehmen plant, ein vertikales Integrationsgebäude und einen Unterstand für zukünftige Falcon Heavy-Nutzlasten zu errichten.

SpaceX wird drei neu hergestellte Booster für die USSF-44-Mission verwenden, und das harte Startprofil wird laut Space Force keine Treibmittel mehr übrig lassen, um den zentralen Kern des Falcon Heavy zurückzugewinnen. Die Hauptbühne wird dem Start gewidmet sein, während die beiden Seitenverstärker der Rakete von zwei SpaceX-Drohnen geborgen werden, die sich stromabwärts östlich von Cape Canaveral befinden.

SpaceX hat dieses Jahr eine weitere öffentlich angekündigte Space Force-Mission in seinem Rückstand. Eine Falcon 9-Rakete wird voraussichtlich im Juli von der Cape Canaveral Space Force Station zusammen mit dem fünften GPS-Navigationssatelliten der Serie 3 der Armee starten. Der Start des sechsten GPS 3-Satelliten, ebenfalls auf einem Falcon 9, hat sich bis 2022 verzögert, teilte die Space Force mit.

Die United Launch Alliance hat für dieses Jahr vier militärische Weltraummissionen geplant.

Eine Delta 4-Heavy-Rakete, ULAs stärkster Trägerrakete, wird in diesem Frühjahr mit einer Ladung Spionagesatelliten, die für das National Reconnaissance Office klassifiziert sind, für den Start von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien vorbereitet. Die NROL-82-Mission ist einer von vier Delta 4-Heavy-Flügen, die vor dem Abzug der Rakete im Jahr 2023 noch bestehen.

In diesem Jahr werden drei Space Force-Missionen mit ULA Atlas 5-Raketen von Cape Canaveral aus gestartet.

Der erste Start der Space Force mit dem Namen STP-3 sollte in diesem Monat starten. Eine Atlas 5-Rakete wird zwei experimentelle Militärsatelliten auf der STP-3-Mission in die geosynchrone Umlaufbahn bringen, aber eines der Raumschiffe Verzögerungen aufgetreten Dies führte dazu, dass der Starttermin Ende Februar verpasst wurde.

Laut Jim Reuter, dem Missionschef der NASA für Weltraumtechnologie, der ein Laserkommunikationsexperiment für die STP-3-Mission pilotiert, prüfen die Beamten mögliche neue Startdaten Mitte des Jahres.

Die STP-3-Mission wird die leistungsstärkste Variante der Atlas 5-Rakete verwenden, die als “551” -Konfiguration bekannt ist, mit fünf Raketentriebwerken mit festem Gurt und einer Nutzlastverkleidung mit einem Durchmesser von 5 Metern.

Im Mai wird voraussichtlich eine Atlas 5-Rakete mit dem Satelliten SBIRS (Fifth Space Infrared System) der Space Force abgefeuert, um Raketenstarts zu erkennen, die die USA bedrohen könnten. Der von Lockheed Martin gebaute Satellit SBIRS GEO 5 umkreist einen Atlas 5 „421“ mit einer Nutzlastabdeckung von 4 Metern Durchmesser und zwei Feststoffraketen.

Ein weiterer Atlas 5 soll im August mit der USSF-8-Mission gestartet werden, mit der der fünfte und sechste Satellit im geosynchronen Situationsbewusstseinsprogramm (GSSAP) der Space Force in die Umlaufbahn gebracht werden.

Die USSF-8-Mission wird die Atlas 5-511-Konfiguration mit einer 5-Meter-Verkleidung und einem einzelnen Feststoffraketenstrahlruder verwenden. Dies wird das f seinErstmalige Variante “511” des Atlas 5 flog.

