SpaceX plant den nächtlichen Start des türkischen Satelliten aus Florida

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete mit Crew-1 startet am Sonntag vom Komplex 39A im Kennedy Space Center in Florida. Foto von Pat Benic / UPI | Lizenzfoto

Der NASA-Administrator Jim Bridenstine kommentiert dies während einer Pressekonferenz im Kennedy Space Center in Florida am 13. November. Foto von Pat Benic / UPI | Lizenzfoto

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete mit dem Raumschiff Crew Dragon des Unternehmens an Bord wird am 9. November aus der horizontalen Integrationsanlage im Launch Complex 39A eingesetzt. Foto von Joel Kowsky / NASA | Lizenzfoto

NASA SpaceX Crew-1-Astronauten nehmen am 24. September an SpaceX-Hauptquartieren in Hawthorne, Kalifornien, an Schnittstellentests für Besatzungsausrüstung teil. Foto mit freundlicher Genehmigung von SpaceX | Lizenzfoto