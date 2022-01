SpaceX macht bei McGregor Fortschritte | Neuigkeiten von lokalen Unternehmen

Smith sagte, der neue vertikale Teststand soll innerhalb von 60 Tagen in Betrieb genommen werden.

Der Bürgermeister von McGregor, Jim Hering, schrieb Mitte Dezember einen Brief an die Anwohner, in dem er die Situation ansprach und um Geduld mit SpaceX bat, das er als erstklassigen Unternehmensbürger bezeichnete, der sein Wort gehalten hat.