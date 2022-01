Arceus‘ erste Promotion lockt neue Länder zu sehen

Bild : Nintendo

Es dauert nur ein paar Wochen, bis Switch-Spieler es in die Hände bekommen können Pokémon Legends: ArceuS. Der nächste große Eintrag in der Serie geht in die Hisui-Region zurück, bevor er nach kommt als Sinnoh . bekannt sein, und weist die Spieler an, das Gebiet zu erkunden, um Suche nach Taschenmonstern in ihren natürlichen Lebensräumen.

GameFreak und Nintendos allmählicher Informationsfluss in den folgenden Monaten Arceus Die Ankündigung konzentrierte sich hauptsächlich auf die Spielmechanik, aber eine in Japan veröffentlichte Promo konzentriert sich hauptsächlich auf den Spieler, der Hisui erforscht. So einfach es auch ist, Witze zu machen, das Spiel ist im Grunde die Antwort der Franchise auf Legend of Zelda: Breath of the Wild, Die Promo lehnt sich sicherlich darauf ein, wenn der Spieler seine Pokémon verwendet, um durch Wasser zu reisen, Hügel hinunter zu galoppieren und sogar über einen Vulkan zu fliegen. Es ist schwer, nicht von der visuellen Ausrichtung und dem Ausmaß der Welt beeindruckt zu sein, die frühere Spiele nicht immer vermitteln konnten.

Es gibt einen offenen Wunsch unter den Fans nach Pokémon die Dinge in den Hauptspielen seit langem umzukehren, und was wir wissen Arceus scheint bisher zumindest einige dieser Beschwerden zu beantworten. Während der rundenbasierte Kampf bestehen bleibt, dauert das Spiel eine Seite von Monsterjäger, geben den Spielern eine zentrale Basis in Form von Jubiläumsdorf. Nach dem Akzeptieren Missionen oder Quests der Dorfbewohner, sie klopft an erforschen eines der offenen Gebiete von Hisui, bevor er am Ende der Mission zu Jubilife zurückkehrt . Interessanterweise können Pokémon Korrekt sofort töten dieses Mal, wenn Sie nicht aufpassen. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Nintendo jemals eine eigene Version des Nuzlockes Herausforderungen, die zusätzliche Spannung, die Arceus bietet anscheinend ein gewisses Potenzial, um Spieler abzuwehren, die eine Herausforderung suchen, oder Wer diese Kreaturen, die er zu fangen versucht, vergessen kann, hat keine Skrupel, sich zu verteidigen.

Ob oder nicht Arceus als Überarbeitung oder Weiterentwicklung der Formel dient, wird es für Fans interessant sein, was sie sowohl vom Gameplay- als auch vom Storytelling-Standpunkt auf den Tisch bringt. Zumindest ist es keine schlechte Art, den Winter zu verbringen, besonders wenn Sie zu Hause eingesperrt sind.

Pokémon Legends: Arceus Releases für Nintendo Switch am 28. Januar.

Korrektur 01.01.2022 um 18:25 Uhr ET: Dieser vorherige Beitrag zeigte, dass das Spiel eher eine Open-World-Action-RPG-Struktur hat. Es wurde seitdem geändert, um frühere Aussagen von Nintendo widerzuspiegeln, in denen klargestellt wurde, wie das Spiel ablaufen wird.

