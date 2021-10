SpaceX ist bereit, Astronauten an Halloween zur Raumstation zu bringen

SpaceX wird an diesem Wochenende seine gruselige Raumstationsmission starten – solange ein Toilettenproblem rechtzeitig gelöst wird.

Bei einer Flugbereitschaftsprüfung (FRR) für die Besatzungsmission-3, die vier Astronauten an Bord einer SpaceX Crew Dragon-Kapsel zur Internationalen Raumstation (ISS) schicken wird. Crew-3 bleibt daher auf Kurs, um am frühen Morgen von Halloween (31. Oktober) abzuheben, teilten NASA und SpaceX am Montag, 25. Oktober, mit.

“Wir haben heute eine gute Bewertung erhalten”, sagte Joel Montalbano, der ISS-Programmmanager der NASA, auf einer Pressekonferenz am Montagabend nach der Schließung des FRR.

Live-Updates: SpaceXs Crew-3-Mission zur Raumstation für die NASA

Die Überprüfung habe keine Überraschungen gezeigt, sagte Montalbano. Aber das bedeutet nicht, dass die NASA und EspaceX Die Teams arbeiten an keinem Problem. Tatsächlich müssen sie einen ausstehenden Gegenstand lösen, bevor Crew-3 abheben kann – eine leichte Überarbeitung von Crew Dragon Toilettensystem.

Diese Optimierung wurde durch ein Problem verursacht, das bei SpaceX aufgetreten ist Inspiration4 Mission, die letzten Monat vier Privatpersonen auf eine dreitägige Reise in den Orbit schickte. Nachdem diese Kapsel mit dem Namen Resilienz nach Hause zurückgekehrt war, ergaben Inspektionen, dass sich während des Fluges ein an einem Toilettentank befestigter Schlauch gelöst hatte.

Dadurch konnte “der Urin nicht in den Lagertank, sondern im Wesentlichen in das Belüftungssystem gelangen”, sagte Bill Gerstenmaier, Vice President of Construction and Flight Reliability bei SpaceX, während der Pressekonferenz am Montag. Aber das Leck habe Inspiration4 nicht merklich beeinflusst, fügte er hinzu.

“Wir haben es nicht einmal wirklich bemerkt, die Crew hat es erst bemerkt, als wir zur Erde zurückgekehrt sind”, sagte Gerstenmaier.

SpaceX beschloss jedoch, das Toilettensystem der Crew-3-Kapsel zu überarbeiten. bekannt als ausdauer, mit einer vollständig geschweißten Struktur, um Rohrabplatzer zu vermeiden, sagte Gerstenmaier. Die NASA muss der Überholung noch einen letzten Schub geben, bevor Crew-3 fliegen kann, aber das sollte in den nächsten Tagen passieren.

Das Toilettenproblem könnte möglicherweise auf einen anderen Crew Dragon zutreffen: die als Endeavour bekannte Kapsel, die SpaceX gestohlen hat Besatzung-2 Mission und ist immer noch an der ISS angedockt. Endeavour wird voraussichtlich bald mit den vier Astronauten von Crew-2 zur Erde zurückkehren – 4. November, wenn Crew-3 rechtzeitig gestartet wird.

Astronauten im Orbitlabor untersuchten Endeavour und suchten nach Anzeichen von Korrosion, die durch austretenden Urin verursacht wurden (oder besser gesagt, ein Additiv, das SpaceX in das septische System von Crew Dragon einfügt, um Ammoniak aus dem Urin zu entfernen). Sie fanden nichts Beunruhigendes, und Analysen von Teams hier auf der Erde deuten darauf hin, dass für die Rückkehr von Crew-2 alles in Ordnung sein sollte, sagte Gerstenmaier.

Er stellte auch fest, dass die Lecks bei Crew-2 wahrscheinlich viel geringer waren als bei Inspiration4, da die Besatzungsmitglieder die Toilette der Endeavour nur während ihrer 24-Stunden-Reise zur Raumstation und nicht während dreier voller Tage benutzten.

Crew-3 soll auf einem SpaceX starten Falke 9 Rakete vom Kennedy Space Center der NASA in Florida um 2:21 Uhr EDT (0621 GMT) am Sonntag. Ihr könnt den Start live mitverfolgen hier auf Space.com mit freundlicher Genehmigung der NASA oder direkt über die Weltraumbehörde.

Die Mission schickt vier Astronauten für einen sechsmonatigen Aufenthalt in das Orbitlabor: die NASA-Astronauten Raja Chari (Missionskommandant), Tom Marshburn und Kayla Barron sowie Matthias Maurer von der European Space Agency. Alle sind Raumflugrekruten, mit Ausnahme von Marshburn, der zwei Stationen hinter sich hat.

Crew-3 wird den ersten Weltraumflug von Endurance markieren. Die Kapsel wird am Montag, dem 1. November, kurz nach Mitternacht auf der ISS eintreffen, wenn die Mission pünktlich gestartet wird und alles nach Plan verläuft.

