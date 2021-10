Die Wettbewerbe Manning und DaCosta Cup beginnen Mitte November, nachdem die Regierung grünes Licht für die Wiederaufnahme des Schulfußballs gegeben hat

Die 5:0-Zerlegung von Manchester United durch Liverpool könnte für Ole Gunnar Solskjaer der Anfang vom Ende, wenn nicht sogar der letzte Strohhalm sein.

Die Mannschaft hat in dieser Saison eine schwache Leistung gezeigt, sie hat keines der letzten fünf Heimspiele gewonnen (vier verloren) und forderte den Last-Minute-Sieger Cristiano Ronaldo, nach einer peinlichen 2 Niederlage gegen die Young Boys Villarreal und Atalanta in der Champions League zu besiegen . .

Das peinliche Ergebnis vom Sonntag stellte eine Reihe unerwünschter Rekorde auf, darunter die größte Heimniederlage von United gegen Liverpool und das erste Mal, dass die Red Devils zur Halbzeit in der Premier League um vier Tore zurückblieben.

Solskjaer unterzeichnete erst im Juli einen neuen Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr, aber enttäuschende Ergebnisse haben Spekulationen über die Zukunft des Norwegers entfacht.

Wenn Solskjaer tatsächlich ersetzt wird, wer könnte seinen Platz einnehmen und damit beauftragt werden, United wieder an die Spitze zu bringen? Stats Perform wirft einen Blick auf einige der Favoriten.

Antonio Conte

Conte scheint in vielerlei Hinsicht ein idealer Termin für United zu sein. Zunächst einmal ist der Italiener ein Free Agent, nachdem er Inter nach dem Gewinn der Serie A in der letzten Saison verlassen hat – er hat Juventus’ neun Jahre alten Griff gebrochen und das lange Warten der Nerazzurri auf einen Titel beendet.

Die ersten drei dieser neun Meistertitel in Folge für Juventus Turin wurden von Conte selbst gewonnen, der gegen eine Bianconeri-Mannschaft antrat, die den Scudetto seit ihrem abgebrochenen Erfolg im Jahr 2005 nicht mehr gewonnen hatte und eine Ära der Vorherrschaft einleitete Debütsaison. (2011-12) und stellte den Serie-A-Punkterekord (102) in seinem dritten auf.

Seine Leistungen in Italien waren mit Erfahrung und Erfolg in England verbunden, gewann 2017 mit Chelsea die Premier League (mit beeindruckenden 93 Punkten) und gewann im folgenden Jahr einen FA Cup.

Conte hat den Ruf, ein instabiler Trainer zu sein, aber sein Titelrekord wird sicherlich für United verlockend sein, die seit dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 die Premier League nicht mehr gewonnen haben.

Der ehemalige Verteidiger von United, Gary Neville, hält den ehemaligen italienischen Manager jedoch nicht für einen guten Kandidaten für den Verein und sagte gegenüber Sky Sports: „Conte ist verfügbar, aber ich würde ihn nicht zu Manchester United bringen. Ich würde ihn jetzt nicht hierher bringen. Ich glaube nicht, dass Antonio Conte für Manchester United geeignet ist.”

Zinedine Zidane

Ein weiterer Free Agent – ​​und eine besonders glamouröse Option – ist Zinedine Zidane. Der zweite Einsatz des Franzosen als Real-Madrid-Trainer endete im Mai und er bleibt verfügbar.

Zidane hat in seinem ersten Einsatz als Cheftrainer der Blancos dreimal in Folge die Champions League gewonnen und in seinen fünf Jahren in dieser Funktion auch zwei LaLiga-Titel gewonnen.

Der 49-Jährige ist der Rekordhalter für die meisten Auswärtssiege in Folge in La Liga (13) und die längste ungeschlagene Serie im spanischen Fußball (40 Spiele) und United würde ihn sicherlich als Verbesserung gegenüber Solskjaer sehen.

Er hat auch Cristiano Ronaldo zuvor mit großem Erfolg trainiert und könnte der perfekte Kandidat sein, um United-Stars zusammenzuarbeiten.

Brendan Rodgers

Brendan Rodgers ist weniger ausgezeichnet als die beiden vorherigen Namen auf dieser Liste, verfügt jedoch über umfangreiche Erfahrung im englischen Spiel und hat in seiner aktuellen Rolle als Cheftrainer von Leicester City eine bewundernswerte Arbeit geleistet und die Füchse zu ihrem allerersten FA Cup geführt. vergangene Saison sowie den fünften Platz in Folge in der Premier League.

Er hat in seinen zweieinhalb Spielzeiten bei Celtic auch aufeinanderfolgende nationale Triples gewonnen, aber seine Verbindung mit dem United-Rivalen Liverpool könnte sich als Hindernis erweisen, nachdem er in seiner zweiten Runde die Premier League gewonnen hatte. Saison in Merseyside.

Mauricio Pochettino

Pochettino wird Berichten zufolge seit langem von United bewundert und wird während seines fünfjährigen Aufenthalts in Nord-London regelmäßig mit einem Wechsel nach Old Trafford in Verbindung gebracht, nachdem er Tottenham zu dieser Zeit in das Champions-League-Finale gebracht hatte.

Der Argentinier wechselte jedoch erst im Januar zu Paris Saint-Germain und unterzeichnete im Juli eine Vertragsverlängerung bis 2023 und trainiert einen Kader, zu dem Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe gehören, ganz zu schweigen vom Rest des PSG-Starteams.

Sagen Sie niemals nie, aber dieser Deal wäre angesichts des Timings sicherlich ein schwieriger Deal für United.

Erik Ten Hag

Ten Hag beeindruckte während seiner Zeit in den Niederlanden, gewann mit Ajax zwei Eredivisie-Titel und startete 2018/19 einen denkwürdigen Lauf ins Champions-League-Halbfinale.

Ajax war unter Ten Hag unterhaltsam und effizient und hat in dieser Saison erneut vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und besiegte am Sonntag den Titelrivalen PSV mit 5:0.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Niederländer, der auch mit Newcastle United in Verbindung gebracht wurde, bereit wäre, Mitte der Saison zu verlassen.