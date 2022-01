SpaceX installiert vollständig Super Heavy Booster „Aerocovers“

Zum ersten Mal hat SpaceX mehr oder weniger einen vollständigen Satz „aerodynamischer Abdeckungen“ auf einem Prototyp eines Super-Heavy-Boosters installiert.

Die Strukturen von Super Heavy wurden entwickelt, um den Booster vor sich selbst und der Erdatmosphäre während Bodentests, Start, Aufstieg und Wiedereintritt zu schützen und bestehen aus dünnen Stahlrümpfen, die auf Metallrahmen montiert sind. Die offensichtlichsten Aerocover passen über sechs Zahnstangen, die außen am Heck der Super Heavy montiert sind, und geben dem Triebwerk eine Art Versorgungsgürtel aus Hydraulik, Druckbehältern, Avionik und Wärmetauschern. Es überrascht nicht, dass diese Gestelle mit Elektronik, Verbundwerkstoffen und Tausenden von Fuß Kabeln und feinen Rohrleitungen geschmückt sind – von denen keines besonders geeignet ist, um innerhalb von ein paar Dutzend Fuß von der Wut der 29-33 Raptor-Motoren oder in der Nähe der Vorderkante zu sitzen ein Hyperschall-Wiedereintrittsfahrzeug.

Abgesehen von dem Stahl, auf dem sie montiert sind, ist es wahrscheinlich, dass jedes System in Super Heavys „gebautem Dienstprogramm“ zu Fehlfunktionen führen oder völlig zerstört würde, wenn es nur Sekunden lang einem Hyperschall-Beben direkt ausgesetzt wäre. Eintrag. . Im Gegensatz zu Falcon-Boostern, die fast immer Wiedereintrittsverbrennungen verwenden, um zu verlangsamen und eine Art Hitzeschild mit ihrem eigenen Auspuff zu schaffen, konstruiert SpaceX Super Heavy theoretisch, um die volle Kraft des Wiedereintritts ohne zusätzliche Verbrennungen zu überleben, um den Schlag abzufedern.

Um den Sturz zu überstehen und Immer in einem ausreichend guten Zustand landen, um eine Wiederverwendung fast am selben Tag zu ermöglichen, was das Ziel von SpaceX ist, muss wahrscheinlich jede Unze gefährdeter Ausrüstung, die außerhalb von Super Heavy installiert ist, sorgfältig geschützt werden. Theoretisch ist dies der Zweck der Aerocovers, die SpaceX gerade auf Super Heavy B4 vollständig installiert – geschweige denn getestet – hat.

11. Dezember 2021.

14. Januar 2022.

Vor der letzten Installation von Booster 4 auf der Startrampe im Orbit installierte SpaceX Abdeckungen auf einem Paar hydraulischer Gestelle und Wärmetauscher, ließ aber die vier Gestelle mit überfüllten Verbunddruckbehältern (COPVs) und einen freiliegenden Versorgungsanschluss. Nachdem B4 am 30. Dezember zum dritten Mal von der Startrampe entfernt wurde, wurden beide Abdeckungen deinstalliert. Am 14. Januar 2022 hat SpaceX jedoch erstmals schnell alle sechs Abdeckungen installiert. und begann, die freiliegenden Ecken jeder Decke zu versiegeln. Am 17. Januar installierte SpaceX sogar aerodynamische Oberflächen um den hervorstehenden Nabelanschluss von Booster 4, wodurch jeder hypothetische Luftstrom um das Gerät herum geglättet wurde.

Vor der Hauptinstallation der Aerocover fügte SpaceX auch mindestens ein halbes Dutzend kleiner Kästen hinzu, die offenbar dazu bestimmt waren, eine Reihe dünner Metallsonden zu schützen, die durch die Tanks und die Haut von Super Heavy gehen und mit den Dash-Boxen verbunden sind. Darüber hinaus, obwohl weniger auffällig, arbeiteten die Besatzungen auch daran, den Raptor-Hitzeschild von Super Heavy B4 mit einer großen Anzahl ähnlicher Stahlblechabdeckungen und -platten fertigzustellen. Ohne offizielle Fotos von SpaceX oder einem anderen Lift auf der Startrampe ist es unmöglich zu wissen, ob der Raptor-Hitzeschild von Booster 4 vollständig geschlossen ist, aber die Abschirmung, die sich um seinen Umfang wickelt, scheint vollständig zu sein.

Der Raptor-Hitzeschild des Super Heavy B4 ist in diesen Ansichten teilweise sichtbar. (SpaceX)

So wie es aussieht, ist Super Heavy B4 wahrscheinlich nur noch ein paar Spiele von der eigentlichen Fertigstellung entfernt und so gut wie nie zuvor für statische Feuertests bereit. Höchstwahrscheinlich sind diese Raptor-Aerocover und Hitzeschilde für Super Heavy B4 unerlässlich, um mehr als einen Test gleichzeitig durchzuführen, ohne dass sofort größere Reparaturen erforderlich sind. Im Gegensatz zu Starship, das hauptsächlich drei Triebwerke gleichzeitig testete und nur wenige statische Brände mit sechs Triebwerken durchführte, könnte Super Heavy B4 möglicherweise alle 29 Raptor-Triebwerke gleichzeitig testen.

Wenn fast 30 Motoren beteiligt sind, sogar nominell Tests vor der Verbrennung werden wahrscheinlich einen massiven Feuerball erzeugen, der das Heck von Super Heavy (wenn nicht den gesamten Booster) mit Flammen verschlingen könnte. Bei statischen Feuertests erzeugen Raptoren im Stillstand normalerweise einen kleineren, kürzeren (aber immer noch erheblichen) Feuerball, wodurch eine weitere potenzielle Schadensquelle für empfindliche Hardware entsteht, die sich irgendwo auf oder im Schubbereich des Booster 4 befindet. Als solche Super Heavy Aerocovers können für das Überleben statischer Brände genauso wichtig sein wie für das Überleben von Starts und Landungen.

Es ist unklar, ob oder wann Super Heavy B4 für eine Neoprenanzug-Probe und statische Feuertests zur orbitalen Startrampe zurückkehren wird. SpaceX hat am 18., 19. und 20. Januar von 10 bis 22 Uhr zweideutige Testfenster geplant.

SpaceX installiert vollständig Super Heavy Booster „Aerocovers“