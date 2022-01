Die österreichische Head-Gruppe erhält die Genehmigung zum Bau einer Fabrik in Vinnytsia

Die in Österreich ansässige Head Group hat von der Staatlichen Aufsichtsbehörde für Architektur und Stadtplanung der Ukraine die Genehmigung erhalten, mit dem Bau der Head Vinnytsia-Fabrik auf dem Territorium des Sportindustrieparks der Ukraine zu beginnen, sagte Andriy Ocheretny, stellvertretender Bürgermeister von Vinnytsia. Facebook.

„Der Abschluss des Baus der Fabrik und die Inbetriebnahme der Produktionsanlagen sind für Dezember 2022 geplant. Das Unternehmen plant, rund 80 Millionen Euro in den Aufbau von Produktion, Verwaltung und Lager zu investieren“, sagte er.

Der stellvertretende Bürgermeister stellte klar, dass seit dem 12. Mai 2021 die Vorbereitungsarbeiten auf dem Gelände auf dem Gelände fortgesetzt werden: Mehr als 100.000 Kubikmeter fruchtbare Bodenschicht wurden entfernt, Stahlbetonstützen für die Verlegung eines Kabelstroms installiert Leitung wurden temporäre Umspannwerke installiert.

Gemäß dem Projekt wird das Fabrikgebäude Produktions- und Lagerräume, ein Verwaltungsgebäude und eine Nähwerkstatt umfassen. Das Produktionsgebäude wird Produktionswerkstätten für Ski, Schuhe und Bindungen sowie Lager für Rohmaterialien und Fertigprodukte beherbergen.

Die Gesamtfläche der Produktionsstätten nach der Inbetriebnahme des Unternehmens im Jahr 2023 wird 43.000 Quadratmeter betragen.

Ocheretny merkte an, dass diese Fabrik wie geplant eine der größten Fabriken der Head-Gruppe der Welt sein und Arbeitsplätze für mehr als 1.200 Einwohner von Winnyzja bieten wird.

Wie gezeigt, beträgt die Gesamtfläche des Wintersport-Industrieparks 25 Hektar. Der Baubeginn der Anlage erfolgte im Mai 2021.

Die Head International Holding GmbH stellt Sportgeräte für Wintersport, Tennis und Tauchen her. Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in Österreich, Tschechien, Bulgarien und China. Das Unternehmen ist in 85 Ländern weltweit vertreten.