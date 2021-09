SpaceX hatte ein Problem an Bord des ersten rein touristischen Fluges. es hätte viel schlimmer kommen können

Die Systeme der Raumsonde SpaceX Crew Dragon warnen die Besatzung vor einem „bedeutenden“ Problem, sagte Isaacman. Sie hatten Monate damit verbracht, sich SpaceX-Handbücher und Schulungen anzuschauen, um auf Notfälle im Weltraum zu reagieren, also ergriffen sie Maßnahmen und arbeiteten mit SpaceX-Bodencontrollern zusammen, um die Ursache des Fehlers zu identifizieren.

Es stellte sich heraus, dass der Crew Dragon nicht in Gefahr war. Aber die Toiletten an Bord waren.

Nichts im Weltraum ist einfach, auch nicht auf die Toilette zu gehen. Bei einem gesunden Menschen auf der Erde ist es normalerweise ein einfaches Ziel, sicherzustellen, dass alles in der Toilette landet. Aber im Weltraum gibt es kein Gefühl der Schwerkraft. Es gibt keine Garantie dafür, dass das, was herauskommt, auch hingeht … wo es hin soll. Abfall kann – und geht – in alle möglichen Richtungen.

Um dieses Problem zu lösen, haben Weltraumtoiletten Ventilatoren im Inneren, die verwendet werden, um einen Sog zu erzeugen. Im Wesentlichen extrahieren sie Abfälle aus dem menschlichen Körper und halten sie fern.

Und die Fans im “Abfallmanagementsystem” des Crew Dragon hatten mechanische Probleme. Dies hat den Alarm ausgelöst, den die Besatzung gehört hat.

Scott “Kidd” Poteet, ein Inspiration4-Missionsdirektor, der die Mission von Grund auf überwachte, informierte Reporter in einem Interview mit CBS über das Thema. Poteet und der Direktor des Missionsmanagements der SpaceX-Crew bestätigten später auf einer Pressekonferenz, dass es “Probleme” mit dem Abfallwirtschaftssystem gegeben habe, gaben jedoch keine Antwort ein katastrophales Durcheinander.

Am Donnerstag direkt danach gefragt, sagte Isaacman jedoch: „Ich möchte 100% klar sein: Es gab keine Probleme in der Kabine bezüglich Dies. “

Aber Isaacman und seine Reisebegleiter der Inspiration4-Mission mussten mit SpaceX zusammenarbeiten, um das Problem während ihres dreitägigen Aufenthalts im Orbit anzugehen, bei dem sie zahlreiche Kommunikationsfehler erlebten, was die Bedeutung des Trainingsprogramms betonte.

“Ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich etwa 10% unserer Zeit im Orbit hatten, die wir nicht hatten [communication with the ground], und wir waren während dieser Zeit eine sehr ruhige und coole Crew”, sagte er und fügte hinzu, dass “mentale Stärke, eine gute Stimmung und eine gute Einstellung” für die Mission unerlässlich seien.

„Der psychologische Aspekt ist ein Bereich, in dem man keine Kompromisse eingehen kann, weil … es offensichtlich Umstände gab, in denen jemand, der nicht diese mentale Stärke hatte und angefangen hatte, schlecht reagierte, es hätte wirklich die ganze Mission bringen können.“ “, sagte Isaacman.

SpaceX reagierte nicht auf die Anfragen von CNN Business nach Kommentaren.

Die Toiletten-Anekdote beleuchtet auch eine grundlegende Wahrheit über die Menschheit und ihre außerirdischen Ambitionen – egal wie schwer wir uns unsere Weltraumzukunft vorstellen können, biologische Realitäten bleiben bestehen.

Kot im Weltraum, eine Geschichte

Isaacman war – wie viele Astronauten vor ihm – schüchtern, wenn es darum ging, über die “Toilettensituation” zu sprechen.

„Niemand möchte wirklich auf die blutigen Details eingehen“, sagte Isaacman. Aber als die Inspiration4-Crew mit NASA-Astronauten sprach, sagten sie: „Die Nutzung von Badezimmern und Weltraum ist hart und man muss sehr sein – wie war das Wort? – sehr Typ zum anderen.”

Er fügte hinzu, dass trotz der Toilettenprobleme an Bord niemand einen Unfall oder eine Demütigung erlitten habe.

“Ich weiß nicht, wer sie trainiert hat, aber wir konnten es überwinden und bekommen [the toilet] gehen auch mit anfänglich schwierigen Umständen, so dass es so etwas nie gab, du weißt, in der Hütte oder so ähnlich “, sagte er.

Wie man sich im Weltraum sicher erleichtert, war jedoch eine grundlegende Frage zu Beginn der bemannten Raumfahrt vor einem halben Jahrhundert, und der Weg zu den Antworten war nicht fehlerfrei.

Während der Apollo 10-Mission von 1969 – bei der Thomas Stafford, John Young und Eugene Cernan den Mond umkreisten – meldete Stafford der Missionskontrolle am sechsten Tag der Mission, dass in der Kabine Schrott schwebte ehemals vertrauliche Regierungsdokumente

“Gib mir schnell ein Handtuch”, ist Stafford eingecheckt als würde man ein paar Minuten, bevor Cernan einen anderen entdeckte, sagen: “Hier ist noch ein verdammter Scheiß.”

Der Prozess des Sammelns von Fäkalien zu dieser Zeit, eine NASA Prüfbericht Später enthüllte man eine „extrem einfache“ Plastiktüte, die „am Hintern klebte“.

„Das Fäkalienbeutelsystem war nur geringfügig funktionsfähig und wurde von der Besatzung als sehr ‚unangenehm‘ beschrieben“, sagte ein NASA-Beamter. Prüfbericht von 2007 später enthüllt. “Die Beutel boten in der kleinen Kapsel keine Geruchskontrolle und der Geruch war signifikant.”

Seitdem haben sich Toiletten im Weltraum dank der energischen Bemühungen der NASA-Wissenschaftler weiterentwickelt, wie die Journalistin Mary Roach, Autorin von “Packing for Mars”, sagte: NPR in 2010.

“Das Problem hier ist, dass Sie diese sehr ausgeklügelte Weltraumtoilette haben und Sie müssen sie testen. Nun, Sie müssen sie nach Ellington Field schleppen, in einen schwerelosen Simulator stellen – ein Flugzeug, das diese aufwendige Spitze macht.” -Bogen nach unten – und dann musst du einen armen Freiwilligen vom Abfallamt finden, um es zu testen.Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, auf Abruf in 20 Sekunden, jetzt dauert’s viel aus Ihrem Dickdarm. Es ist also sehr aufwendig und zart. “

Und, schreibt Roach in „Packing for Mars“, ist das Töpfchentraining für Astronauten nicht zum Lachen.

„Der einfache Akt des Urinierens kann ohne Ernsthaftigkeit zu einem medizinischen Notfall werden, der eine Katheterisierung und peinliche Radiokonsultationen mit Luftchirurgen erfordert“, schreibt sie. Und weil sich Urin in der Blase im Weltraum anders verhält, kann es sehr schwierig sein, zu sagen, wann man gehen muss.

Passen Sie sich dem Raum an

Der menschliche Körper ist mit seiner Schwerkraft, sauerstoffreichen Luft und vorhersehbaren ökologischen Zyklen evolutionär auf das Leben auf der Erde ausgelegt. Es ist ausdrücklich nicht darauf ausgelegt, desorientiert in der Schwerelosigkeit zu schweben, eine Tatsache, die vielen Astronauten Übelkeit verursacht hat, insbesondere während der ersten beiden Tage im Orbit.

“93 Minuten nach meinem ersten Flug habe ich mich übergeben”, sagte der NASA-Astronaut Steven Smith, ein Veteran von vier Space-Shuttle-Missionen. Journalist . “Es war das erste von 100 Mal in den vier Flügen. Es ist seltsam, zu einem Job zu gehen, bei dem man weiß, dass man sich übergeben wird.”

Die NASA hat einen formalen Begriff für die Krankheit – das Weltraumanpassungssyndrom, das in einem Artikel schätzt, dass etwa 80% der Astronauten darunter gelitten haben.

Isaacman sagte, dass er während der Inspiration4-Mission nicht den Drang verspürte, sich zu übergeben. Aber die Anpassung an die Mikrogravitation kann unangenehm sein.

„Es ist nur eine Ansammlung in deinem Kopf, wie wenn du dich kopfüber an dein Bett hängst“, sagte er gegenüber CNN Business. „Aber du musst einen Weg finden, es zu ignorieren und es herauszufinden… Ungefähr einen Tag später gleicht es sich aus und du weißt es nicht so sehr.“

Nicht alle seine Teamkollegen hatten so viel Glück. Hayley Arceneaux, eine 29-jährige Krebsüberlebende, die als medizinische Beraterin von Inspiration4 diente, musste den Besatzungsmitgliedern Sian Procter und Chris Sembroski Phenergan – ein Antihistaminikum zur Behandlung von Reisekrankheit – spritzen, um Übelkeit zu bekämpfen, sagte Isaacman.

Die unausweichliche Tatsache ist, dass die Menschen gegen Krankheiten kämpfen werden, solange wir weiterhin den Weltraum betrachten und ihn als einen Ort sehen, an den wir gehen sollten. Aus diesem Grund haben viele Journalisten, darunter auch Roach, unsere Tendenz, die Raumfahrt zu idealisieren und harte Realitäten und Risiken herunterzuspielen, in Frage gestellt.

Aber trotz des Unbehagens sagte Isaacman, er habe seine Entscheidung, rund 200 Millionen Dollar für einen dreitägigen Weltraumflug auszugeben, nicht bereut.

„Ich hoffe, dies ist ein Modell für zukünftige Missionen“, sagte er und fügte hinzu, dass er an die Mission von SpaceX glaube, letztendlich ganze Kolonien von Menschen im Weltraum zu unterstützen.

Während seines Fluges “fühlte ich mich wirklich geladen und voller Energie, dass wir einfach weiter pushen und immer weiter gehen mussten.”