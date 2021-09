Warum ich vom iPhone 12 Pro Max auf das iPhone 13 Pro Max umsteige

Ich gehe zu iPhone 13 Pro Max von iPhone 12 Pro Max. Was soll ich sagen – ich liebe große Telefone.

Da ich die besitze iPhone 8 Plus, das sind die großen Bildschirme für die beste handys oder Büste. Egal, ob es um Streaming-Shows, FaceTiming oder das Scrollen durch soziale Medien geht, je mehr Bildschirmfläche, desto besser. Vor kurzem habe ich mich an TIkTok gewandt (hier ist Ihr Zeichen zum Folgen Tom’s Guide TikTok-Konto) und der 6,7-Zoll-Bildschirm meines iPhone 12 Pro Max macht es einfach, Videos aufzunehmen und zu bearbeiten.

Verdammt, wenn die iPad mini 6 Ich habe gerade bestellt (lesen wie ich es kostenlos bekommen habe) eine SIM-Karte unterstützt, würde ich sie in mein Alltagstelefon verwandeln.

Dies ist nicht der Fall, daher muss das iPhone 13 Pro Max ausreichen, es sei denn, ich entscheide mich, für ein Phablet wie das auf Android umzusteigen Samsung Galaxy Z Fold 3, die sich auf epische 7,6 Zoll ausdehnt. Aber wenn es darum geht iPhone vs. Android, ich bleibe beim Apple-Ökosystem.

Ich steige tatsächlich vom iPhone 13 Pro Max auf das iPhone 12 Pro Max um, weil mein 12 Pro Max nie wirklich meins war. Dies ist Apple im Leasing, in der Hoffnung, dass ich es nach 12 Monaten Zahlung für das 13 Pro Max zurücksende. Das heißt aber nicht, dass ich von den Upgrades nicht begeistert bin.

Im Vergleich zu meinem iPhone 12 Pro Max hat das iPhone 13 Pro Max laut unserem eine längere Akkulaufzeit iPhone 13 Batterietest, wieder süßer IPhone 13 Kamerafunktionen und adaptive Aktualisierung bis zu 120 Hz für das bisher reibungsloseste Scrollen auf allen Apple-Handys. Obwohl es etwas schwerer ist als sein Vorgänger, behält das 13 Pro Max den 6,7-Zoll-Bildschirm bei, jedoch mit einer kleineren Notch.

Erstmals gibt es das iPhone 13 Pro Max auch mit 1 TB Speicheroption, selbst bei all meinem TikTok-ing bin ich überzeugt, dass ich nicht so viel brauche. IPhone 13 Speicher, dank meines großzügigen iCloud-Plans. Stattdessen reduziere ich tatsächlich meinen Speicher und senke meine aktuellen monatlichen Gebühren mit dem iPhone-Upgrade-Plan von Apple.

So spare ich Geld

Wenn Sie sich jemals gefragt haben: “Lohnt sich das iPhone-Upgrade-Programm von Apple?Die Antwort variiert von Jahr zu Jahr und von Modell zu Modell. Zum Beispiel die iPhone 13 vs. iPhone 12 die Gebühren für das Upgrade-Programm sind im Allgemeinen gleich, aber ich habe jeden Monat mehr für das iPhone 12 Pro Max ausgegeben als für das. iPhone 11 Pro Max.

Sie können für das 128-GB-iPhone 12 Pro Max 54,08 US-Dollar pro Monat statt 1.099 US-Dollar im Voraus bezahlen. Die 256-GB-Version kostet 58,28 US-Dollar pro Monat, während die 512-GB-Version 66,58 US-Dollar pro Monat kostet. Die neue Option iPhone 13 Pro Max 1T kostet 74,91 US-Dollar pro Monat. Alle diese Pläne sind mit Apple Care + ausgestattet, einem großen Vorteil für Unfallgefährdete.

Durch die Herabstufung meines Speichers werde ich also für die nächsten 12 Monate 54,08 USD pro Monat anstelle von 58,28 USD ausgeben. Auch hier verringert mein iCloud-Speicherplan den Bedarf an viel Platz an Bord.

Berücksichtigen Sie auch Ihren Speicherbedarf. Vielleicht haben Sie genug freien Speicherplatz auf Ihrem Telefon, um Ihre Kapazität in diesem Jahr zu reduzieren, wie ich es vorhabe. Konsultieren Sie auch die Die besten iPhone-Angebote wenn Sie von Ihrem aktuellen Gerät zu einem der neuesten Angebote von Apple wechseln möchten. Auch mit eigenen Kreditalternativen zum Apple iPhone Upgrade Programm haben Betreiber verlockende Werbeaktionen.