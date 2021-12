Sofia Goggia gelingt in Lake Louise ein weiteres Kunststück von Lindsey Vonn

Italienisch Sofia goggia wurde nach Abfahrtssiegen am Freitag und Samstag mit dem Sieg im Super-G am Sonntag in Kanada die dritte Frau, die das alpine Ski-Weltcup-Rennen in Lake Louise gewann.

Goggia, der Olympiasieger in der Abfahrt 2018, gewann mit 0,11 Sekunden Vorsprung vor dem Weltmeister Lara Gut Behrami aus der Schweiz. österreichisch Mirjam Puchner war Dritter.

ALPEN-WELTCUP: Vollständige Ergebnisse | Sendeplan

Mikaela ShiffrinEr wurde in seinem ersten WM-Super-G seit 22 Monaten Sechster. Shiffrin war nach den Plätzen 26 und 38 in den Abfahrten in den ersten beiden Zwischenzeiten am Sonntag schneller als Goggia und verlor dann am Ende der Strecke Zeit.

„Die Abfahrten waren für mich natürlich nicht sehr schnell“, sagte Shiffrin laut US Ski and Snowboard lachend. „Also dachte ich, äh, oh, vielleicht kann ich das nicht wirklich. Aber ich fühle mich auf einem Super-G-Ski immer noch ziemlich wohl, also ist es wirklich positiv und ich fühle mich für das gesamte Wochenende ein bisschen besser.

„Das Skifahren und all diese Teile waren da, und ich freue mich wirklich sehr, dass ich in den letzten Wochen nicht viel trainiert habe. Ich war ziemlich besorgt, als wir uns dieser Woche näherten.

Goggia ist beigetreten Lindsey Vonn und Katja Seizinger als einzige Frau, die alle drei Rennen in Lake Louise in einer Saison gewonnen hat. Vonn tat dies in den Jahren 2011, 2012 und 2015.

Goggia war das ganze Wochenende mit ihrer Freundin Vonn verbunden.

Am Freitag gewann sie die Abfahrt mit 1,47 Sekunden Vorsprung, der größte Vorsprung in den letzten 50 Jahren von einer anderen Frau als Vonn und Österreicherin Annemarie Moser-Pröll, die beiden größten Absteiger der Geschichte.

Am Samstag gewann sie ihren sechsten Abfahrtsstart in Folge und verband damit die längste Serie der letzten 40 Jahre, die sich Vonn und Picabo-Straße.

Der Ski Alpin Weltcup der Damen reist am kommenden Wochenende für ein Paar Super-G nach St. Moritz in der Schweiz.

OlympicTalk ist aktiviert Apple-News. Bewerben Sie uns!

Folgen Sie @nbcolympictalk