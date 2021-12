Die Folgen eines indonesischen Vulkanausbruchs in 8 atemberaubenden Fotos festgehalten

LUMAJANG, Indonesien – Retter durchsuchten einen Tag nach dem wütenden Ausbruch des höchsten Vulkans der Insel Java durch schwelende Trümmer und dicken Schlamm nach Überlebenden und töteten mindestens 14 Menschen mit brennendem Gas und Asche.

Der Berg Semeru im Bezirk Lumajang in der Provinz Ost-Java spuckte bei einer plötzlichen Eruption, die am Samstag durch heftige Regenfälle ausgelöst wurde, dicke Aschesäulen mehr als 12 000 Fuß in den Himmel. Benachbarte Dörfer und Städte wurden bedeckt und mehrere Weiler unter Tonnen Schlamm von vulkanischen Trümmern begraben.

Die Überreste einer Brücke sind an einem Hang zu sehen, die während des Ausbruchs des Mount Semeru in Lumajang, Ost-Java, Indonesien am Sonntag, den 5. Dezember 2021, von Lavaströmen zerstört wurde. Die Zahl der Todesopfer ging weiter Indonesiens höchster Vulkan ausgebrochen Die bewohnte Insel Java hat auferstanden und Dutzende von Menschen werden nach wie vor vermisst, sagten Beamte am Sonntag, als der Regen weiterhin auf das Gebiet einprasselte und die Suche erschwerte. (AP-Foto / Hendra Permana)PA

Die Behörden haben Tausende von Menschen, die vor der Wut des Vulkans geflohen sind, gewarnt, während der Flaute am Sonntag nicht zurückzukehren. Aber einige versuchten verzweifelt, das zurückgelassene Vieh und den Besitz zu überprüfen. An vielen Stellen war vom dünnsten Ast bis hin zu den Sofas und Stühlen in den Häusern alles mit Asche bedeckt.

„Es gibt dort kein Leben … die Bäume, die Farmen, die Häuser sind niedergebrannt, alles ist mit dicker grauer Asche bedeckt“, sagte Haryadi Purnomo von der Java Search and Rescue Agency. Er sagte, mehrere andere Gebiete seien praktisch unberührt.

Such- und Rettungsbemühungen wurden am Sonntagnachmittag vorübergehend eingestellt, da befürchtet wurde, dass aufgrund starker Regenfälle heiße Asche und Trümmer aus dem Krater fallen könnten. Am Samstag zerstörte eine Schlammflut die Hauptbrücke, die Lumajang mit dem benachbarten Bezirk Malang verbindet, sowie eine kleinere Brücke.

Die Eruption ließ den Druck ab, der sich unter einem Lavadom auf dem Krater aufgebaut hatte. Experten warnen jedoch davor, dass die Kuppel immer noch einstürzen könnte, was eine Lawine aus blasendem Gas und darunter eingeschlossenen Trümmern verursachen könnte.

Ein Gewitter und Regentage, die die Kuppel auf dem 3.676 Meter hohen Semeru erodierten und teilweise einstürzten, lösten die Eruption aus, sagte Eko Budi Lelono, der das Zentrum für geologische Studien leitet.

Dorfbewohner beobachten die zerstörte Brücke, die nach dem Ausbruch des Mount Semeru im Bezirk Lumajang, Provinz Ost-Java, Indonesien am Sonntag, den 5. Dezember 2021, durch den Lavastrom zerstört wurde. Die Zahl der Todesopfer beim Ausbruch des höchsten Vulkans auf Indonesiens bevölkerungsreichster Insel Java hat um rund 20 noch vermisste Personen gestiegen, sagten Beamte am Sonntag, als der Regen die Region weiter peitschte und die Suche erschwerte. (AP-Foto / Hendra Permana)PA

Dorfbewohner inspizieren am Sonntag, den 5. Dezember 2021, die Schäden an ihrem Haus in einem vom Ausbruch des Mount Semeru betroffenen Gebiet in Lumajang, Ost-Java, Indonesien. Der höchste Vulkan auf der am dichtesten besiedelten Insel Javas spie dicke Aschesäulen aus. brennendes Gas und spült bei einer plötzlichen Eruption, die durch starken Regen am Samstag ausgelöst wurde, entlang seiner Hänge. (AP-Foto / Trisnadi)PA

Semeru, der kegelförmige Stratovulkan, ist auch als Mahameru bekannt, was auf Sanskrit „Der große Berg“ bedeutet. Es ist in den letzten 200 Jahren mehrmals ausgebrochen. Doch wie bei anderen Vulkanen – er ist einer von 129 überwachten in Indonesien, dem größten Archipel der Welt – bewohnen mehr als 62.000 Menschen die fruchtbaren Hänge von Sumeru. Es brach im Januar zum letzten Mal aus und forderte keine Opfer.

Indonesien, ein Archipel mit über 270 Millionen Einwohnern, ist anfällig für Erdbeben und vulkanische Aktivitäten, da es entlang des „Ring of Fire“ des Pazifiks, einer Reihe von Verwerfungslinien, hufeisenförmig liegt. Derzeit leben 54% der Bevölkerung des Landes auf Java, dem am dichtesten besiedelten Gebiet des Landes.

Beamte sagten zuvor, sie hofften, Verluste zu vermeiden, indem sie den Vulkan genau beobachteten.

Rettungskräfte und indonesische Dorfbewohner evakuieren am Sonntag, den 5. Dezember 2021, einen Verletzten an Bord eines Autos in einem vom Ausbruch des Mount Semeru betroffenen Gebiet in Lumajang, Ost-Java, Indonesien. Der höchste Vulkan auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java erbrach dicke Aschesäulen , bei einer plötzlichen Eruption, die am Samstag durch starken Regen ausgelöst wurde, Gas und Lava an seinen Hängen brennen. (AP-Foto / Trisnadi)PA

Der Sprecher der National Disaster Mitigation Agency, Abdul Muhari, sagte, 56 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, die meisten von ihnen mit Verbrennungen. Er sagte, Retter suchten immer noch nach neun Bewohnern des Dorfes Curah Kobokan.

Mehr als 1.300 Dorfbewohner strömten nach dem starken Ausbruch am Samstag in provisorische Notunterkünfte, aber viele mehr trotzten offiziellen Warnungen und entschieden sich, zu Hause zu bleiben und sagten, sie müssten sich um ihr Vieh kümmern und ihr Eigentum schützen, sagte Purnomo.

Ein Mann inspiziert einen Lastwagen, der nach dem Ausbruch des Mount Semeru im Bezirk Lumajang, Provinz Ost-Java, Indonesien am Sonntag, den 5. Dezember 2021, in Asche begraben wurde. Die Zahl der Todesopfer durch den Ausbruch Der höchste Vulkan auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java stieg mit Es fehlen immer noch Ergebnisse, sagten Beamte am Sonntag, als der Regen weiterhin auf das Gebiet einprasselte und die Durchsuchung erschwerte. (AP-Foto / Trisnadi)PA

„Wir werden alles tun, um sie zu evakuieren, indem wir Lastwagen und Motorräder so vorbereiten, dass sie jederzeit fliehen können“, sagte er.

Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte, er habe seine Minister sowie Militär- und Katastrophenschutzbeamten beauftragt, die Reaktion zu koordinieren. Die Regierung hat zugesagt, die Bewohner der am stärksten betroffenen Dörfer in den nächsten sechs Monaten an sicherere Orte zu verlegen und 500.000 Rupien (34,50 US-Dollar) pro Monat als Entschädigung für jede Familie zu zahlen, die bis zum Neubau wartet.

Ein Retter spaziert am Sonntag, den 5. Dezember 2021, in einem vom Ausbruch des Mount Semeru betroffenen Gebiet im Distrikt Lumajang in der Provinz Ost-Java, Indonesien. Die Zahl der Todesopfer beim Ausbruch des höchsten Vulkans in Indonesiens dichtesten Die bewohnte Insel stieg mit noch fehlenden Ergebnissen, sagten Beamte am Sonntag, als der Regen weiterhin auf das Gebiet einprasselte und die Suche erschwerte. (AP-Foto / Trisnadi)PA

