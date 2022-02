Ski Alpin-Norwegens Kilde Schnellster im windigen Abfahrtstraining

Olympische Spiele 2022 in Peking – Ski Alpin – Training – Nationales Ski Alpinzentrum, Bezirk Yanqing, Peking, China – 4. Februar 2022. Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen während des Trainings. REUTERS/Jorge Silva

YANQING, China, 4. Februar – Norwegens formstarker Aleksander Aamodt Kilde setzte bei den Olympischen Spielen in Peking ein Zeichen, indem er am Freitag im windgeplagten zweiten Trainingslauf für die Abfahrt der Männer die Bestzeit fuhr.

Top-Skifahrer äußerten sich jedoch besorgt über die böigen Bedingungen am eigens dafür errichteten Veranstaltungsort, was zu einer Verzögerung der Sitzung um eine Stunde führte.

Kilde, der nach drei Siegen auf der Rennstrecke in dieser Saison, darunter die beiden Januar-Klassiker in Wengen und Kitzbühel, die Weltcup-Abfahrtswertung anführt, ist einer der Favoriten vor den Spielen.

Der 29-Jährige raste in einer Minute und 43,72 Sekunden die neue Strecke mit dem Namen „The Rock“ hinunter.

„Ich hatte einen besseren Flow als gestern. Es sah so aus, als hätte ich Glück mit dem Wind. Es war großartig“, sagte Kilde gegenüber Reportern.

Norwegen will das Gold in der Abfahrt behalten, nachdem der inzwischen pensionierte Aksel Lund Svindal vor vier Jahren in Pyeongchang gewonnen hatte – das erste Mal, dass das Land den ersten Platz bei dem Festzelt-Event belegte.

„Wir werden sehen. Alles kann passieren, besonders bei solchem ​​Wetter. Es ist nicht so, dass es einfach wird. Es ist nie einfach, eine olympische Goldmedaille zu gewinnen“, sagte Kilde.

„Ich werde mein Bestes geben, um so Ski zu fahren wie heute und vielleicht ein bisschen schneller, und wir werden sehen, wie es läuft“, fügte er hinzu.

Der Österreicher Matthias Mayer, Abfahrts-Goldmedaillengewinner von Sotschi und amtierender Super-G-Olympiasieger, hatte keinen Zweifel daran, dass der Norweger der Mann ist, den es zu schlagen gilt.

„Er ist definitiv der große Favorit. Es ist dicht hinter ihm, aber er ist sehr schnell“, sagte er.

Ein anderer Österreicher, Max Franz, war nur sechs Hundertstel hinter Kildes Tempo, während der Kanadier Thompson Broderick der Drittschnellste war und leichtere Winde später in der Session ausnutzte.

WINDIGE BEDINGUNGEN

Der Lauf verzögerte sich aufgrund der starken Winde um eine Stunde und die kalten, stürmischen Bedingungen setzten den Rennfahrern zu.

„Es war heute wirklich schwierig, Ski zu fahren“, sagte der französische Routinier Johan Clarey. „Es gab an einigen Stellen Rückenwind, an einigen Stellen Frontwind, also war es schwierig … aber wir müssen damit umgehen.

„Heute ist das Ergebnis nur Show. Wenn du keinen Wind hast, kannst du schnell sein, wenn du Wind hast, hast du absolut keine Chance. Ich hoffe, dass es am Renntag am Sonntag weniger Wind geben wird, aber wir werden sehen.“

Der Italiener Matteo Marsaglia sagte, es sei die wechselnde Natur des Windes, die die größten Probleme aufwerfe.

„Es war wirklich herausfordernd. Es war ein bisschen von vorne, ein bisschen von hinten, ein bisschen von der Seite. Es änderte sich ständig. Es war schwierig, das richtige Timing zwischen den Toren zu finden“, sagte er.

„Ich hoffe, wir können einen weiteren Trainingslauf hinbekommen. Ich brauche es, meine Teamkollegen, denke ich, wir brauchen es auch“, fügte er hinzu.

Der Österreicher Vincent Kriechmayr sagte, es sei wichtig, dass das Rennen selbst bei weniger windigen Bedingungen stattfindet.

„Ich denke, am Sonntag wird es besser. Die Jungs wollen faire Rennen, auch die Offiziellen, also denke ich nicht an den Wind“, sagte er.

„Heute war brutal, aber das ist nicht so wichtig für das Training. Es ist Training, weißt du. Ich hoffe auf gute Bedingungen für das Rennen“, fügte er hinzu.

Ein dritter Trainingslauf ist für Samstag vor dem Eröffnungsmedaillen-Event am Sonntag geplant.

Berichterstattung von Simon Evans, Zusätzliche Berichterstattung von Simon Jennings und Shadia Nasralla; Redaktion von Ken Ferris & Shri Navaratnam

